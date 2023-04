Ара Маликян свири на Античния театър през септември

© Арменец по произход, испанец по паспорт и музикант от световна величина, разказващ с цигулката си музиката на най-различни народи, традиции и жанрове. Аудиторията му от български фенове расте все повече и повече след всяка среща с този изумителен музикант, харизматичен артист и разказвач.



Ара Маликян отново избира България като част от световното си турне. Концертът му е на 3 септември 2023г, в Античен театър в Пловдив.



Музиката, с която цигуларят тръгва да обикаля света, е посветена на сина му и връщането към въображението на детството.



"Това турне е резултат от това да гледам как синът ми расте, резултат е от моето израстване до него, това са всички звуци и мелодии, които се опитват да оформят онова, което съм почувствал и са ме вдъхновили от него и от живота чрез него. Това е срещата с детето, което не бих могъл да бъда и бих мечтал да бъда. Това е почит към онези същества, които са свободни като птици", споделя Ара.



"Това турне е пълно с динозаври, роботизирани калмари, машини на времето, летящи пиана и двуезични мимове – неща, които бях забравил. Магията всеки ден да правиш открития и да се възхищаваш от всеки нов път, който ти се посочва, независимо къде ще те отведе".



В новото си музикално пътешествия Ара Маликян е придружен от верни приятели – прочути испански музиканти от кубински произход. Отново джаз пианистът Иван /Мелон/ Люис, трикратно номиниран за Латино Грами, басистът и композитор Иван Руис Мачадо и Георвис Пико Милано – барабанист с повече от 26 години присъствие на световната класическа и джаз сцена.



Ара Маликян е испански цигулар от арменски произход, роден в Бейрут. Талантът му е признат още като дете, въпреки че по време на гражданската война в Ливан е принуден да живее в бомбоубежища, където учи и свири на цигулка. Изнася първия си голям концерт, когато е само на 12 години, а две години по-късно диригентът Ханс Херберт-Йорис го чува и му дава стипендия от германското правителство да учи в музикалното училище в Хановер. Продължава в Guildhall School of Music & Drama в Лондон и посещава уроци при някои от най-престижните професори в света. Избира да живее в Мадрид и е провъзгласен за цигулар №1 на Испания. Има 40 издадени албума и над 100 000 продадени копия на "Годишните времена" на Вавалди.



През 2015 г. издава албум като реверанс към 15-те си години кариера в Испания със сътрудничеството на Teatro Real в Мадрид. Турнето му "15" е едно от най-мащабните през последните години с над 150 концерта и 175 000 зрители, спечелило овациите и на критиците, и публиката. С албума си "The Incredible History of Violin" и едноименно турне пожъна пореден световен успех с концерти в най-престижните световни зали, с което мина и през България.



Концертът на Ара Маликян е на 3 септември 2023 г., в Античен театър в Пловдив. Билети се продават в системата на Ивентим.