Днес, 23 март 2026 г., апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев проведе работна среща с административните ръководители на окръжните и районните прокуратури в Пловдив, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Пазарджик и Смолян, директорите на Областните дирекции на МВР в същите райони и представители на ДАНС във връзка с провеждането на изборите за 52-ро Народно събрание на 19 април 2026 г.
"Нашата цел е да създадем добра организация и взаимодействие, за да се противодейства на купуването на гласове и на другите престъпления, свързани с изборния процес. Институциите, които сме отговорни за това, ще работим, както и досега, в екип и пълен синхрон“, подчерта Тихомир Стоев.
По време на разговорите стана ясно, че вече е имало координационни срещи между прокурорите, представители на полицията и ДАНС в района на Апелативна прокуратура-Пловдив, като на повечето места са били проведени специализирани полицейски операции срещу купуването на гласове.
На прокурорите, полицаите и служителите на ДАНС беше указано от апелативния прокурор Тихомир Стоев да обменят редовно информация и да извършват анализ и обобщение на получените данни за изборните престъпления.
Апелативният прокурор на Пловдив проведе среща с ръководителите на прокуратурите в района, МВР и ДАНС
