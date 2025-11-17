Антиоксиданти, криогенно замразяване и биоикономика – авангардни решения за бъдещето на храните

© 72-та Международна научна конференция "Хранителна наука, техника и технологии 2025" събра над 75 участници в Университета по хранителни технологии Пловдив. Събитието беше открито с приветствие от ректора проф. Галин Иванов.



"Научноизследователската дейност в УХТ е тясно свързана с проблематиката на технологиите, техниката и икономиката на хранителната, биотехнологичната и туристическата индустрии. Нашата международна конференция е платформа, която обединява постиженията на специалистите от тези икономически сектори, в която се срещат науката и бизнеса", обърна се към участниците в конференцията проф. Галин Иванов. Той добави, че от важно значение за УХТ е стартиралото през настоящата година изграждане на Център за компетентност "Агрохранителни системи и биоикономика", на който Университетът по хранителни технологии е водещ партньор.



Пленарното заседание се ръководи от проф. Георги Добрев, зам.-ректор по научната дейност на УХТ. "Темите на представените научни разработки са свързани с "Устойчивост и продоволствена сигурност", "Безопасност и автентичност на храните", "Персонализирано хранене и здраве", "Нови технологии за преработка на храни", "Автоматизация и дигитализация" – тези направление са едни от водещите в областта на науките за храните и храненето", отбеляза проф. Добрев.



Като почетни лектори в конференцията участваха водещи академични и бизнес експерти от САЩ и Европа. Проф. Юлинг Сонг от Университета на Кентъки, САЩ, изнесе доклад, в който засегна наболели проблеми за съвременното общество, свързани с консумацията на ултрапреработени храни. За ефекти от иновативни нетермични техники върху индивидуалните полифенолни антиоксиданти говори пред участниците в конференцията проф. Туба Есатбейоглу от Университета Лайбниц в Хановер, Германия.



Проф. Франческо Визари от Националния център по храни и земеделие на Словакия изнесе пленарен доклад на тема "Биоикономиката в Централна и Източна Европа: предизвикателства и възможности", а инж. Лука Белокио – представител на SIAD Group, Италия, говори за предимствата на криогенното замразяване на продуктите.



Лекторът проф. Георги Костов, зам.-ректор по учебната дейност на УХТ, представи проекта "Инструменти за електронно обучение за образование в областта на хранителните технологии". Целта чрез него e да се разработят елементи на система за електронно обучение в областта на хранителните технологии, базирана на ресурси с отворен достъп и възможност за създаване на нови образователни стандарти.