Античният театър в Пловдив стана сцена на нещо много повече от концерт
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:23
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Снощи Античният театър в Пловдив стана сцена на нещо много повече от концерт. Там се проведе едно от събитията от националното турне "Гиздава“ на Деси Добрева – турне с мисия да подаде ръка на младите таланти в България. Каузата обединява финансиране, подкрепа и сцена за деца от различни краища на страната, защото именно те са бъдещето на нашата култура и изкуство.

Сцената в Пловдив събра над 300 деца, които представиха истинска палитра от изкуства – от певчески изпълнения и народни танци, през гимнастика и инструментални сола, до индивидуални артистични изяви, които трогнаха и изненадаха публиката. Това не беше просто концерт, а жив празник, в който всяко дете получи своя миг светлина.

На сцената заедно с Деси Добрева и "Лудо Младо Бенд“ се изявиха и триото Tenori d’Amore, с които певицата има обща песен. Специален гост за пловдивската публика беше Ненчо Балабанов. Той сподели своето вълнение и благодарност към инициативата "Гиздава“ и за първи път в живота си излезе на сцена с народна носия. Думите му за смисъла и ценността на този проект бяха топли, откровени и искрено окуражителни.

Силно впечатление направи и ролята на Деси Добрева в целия концерт. Въпреки че нейният глас и талант не могат да останат в сянка, тя избра да стои една крачка встрани от центъра на вниманието и даде път на децата. С професионализъм и финес тя превърна вечерта в незабравимо преживяване за малките артисти и техните семейства.

Може би най-добре емоцията от концерта на Деси Добрева на Античния театър се усеща чрез реакциите на публиката. Сред присъстващите имаше десетки родители, приятели и близки на децата, взели участие в програмата. Всички те бяха единодушни – събитието се превърна в истинска магия.

Публиката имаше възможност да види богатството на млади български таланти – певци, гимнастици със сложни съчетания, танцови формации, малки музиканти, дори най-малките изпълнители на възраст едва 4–5 години. Един от най-вълнуващите моменти беше появата на сцената на Деси Добрева заедно с незрящо момиче, с което пяха рамо до рамо – момент, който накара целия Античен театър да затихне и след това да избухне в аплодисменти.

Организацията на концерта беше прецизна и стегната, а въпреки дългите дни репетиции децата изглеждаха усмихнати, щастливи и горди, че са част от спектакъла. Особено впечатление направи жестът на Деси Добрева – тя съзнателно отстъпи прожекторите, за да даде сцена на младите таланти. Това превърна концерта не само в културно събитие, но и в силно послание – че бъдещето на българската музика и изкуство е в ръцете на новото поколение.








