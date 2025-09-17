ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Ансамбъл "Филип Кутев" с нов спектакъл в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:07Коментари (0)170
©
Национален фолклорен ансамбъл "ФИЛИП КУТЕВ" представя спектакъла "ДИВИ ЯГОДИ" в  град ПЛОВДИВ на 18 септември в  Античен театър  от 20.00 ч.

"ДИВИ ЯГОДИ" е динамичен спектакъл, който представя държавния ни ансамбъл в нова светлина.

Представен е фолклорът на различните етнически и религиозни групи като специален акцент в този спектакъл. В него са съчетани елементи от традиционната култура на българското население - християни, мохамедани, каракачани, власи, гагаузи, евреи, арменци. Далечни и близки, родствени и неродствени връзки. Богатството на земята и хората, вплетени в хармония на една пъстра картина от скъпоценни камъни, извадени от музикалното ни фолклорно наследство като частица, до която можем да се докоснем на повърхността и друга – все още скрита някъде дълбоко в земята ни и в душите ни – това е и древна, днешна и бъдеща България……, но нашата България!

Струнен оркестър ще бъде неизменна част до фолклорния оркестър . Успешната симбиоза на саунд, мащабен и плътен звук ще допълни и доразвие цялостната концепция на концерта. Музиката е на композитора, диригент и директор на ДФА “Филип Кутев" - Георги Андреев.

"Диви ягоди" може да бъде определен като етноспектакъл, вплел колорита на различните етноси, населяващи нашата красива родина, който ще покаже едновременно познатата и непозната България, чрез таланта на главния хореограф на ДФА “Филип Кутев" - Ивайло Иванов.

“Диви ягоди" е концертен спектакъл, представен с огромен успех в залата на ЮНЕСКО в Париж, както и на музикалния фестивал за етнопрограма в Барбикън център - Лондон.

Вестник “Индипендънт"отделя специално внимание на статия от продуцента Джо Бойд, който разяснява, че Държавният ни ансамбъл не се вписва в клишето, което преследва уравниловката на фолклорното богатство.

Концертът се организира от продуцентска компания OLDBG.

Билети онлайн и в мрежата на Ивентим -  Технополис, бензиностанции ОМВ, БГ пощи, книжарници Ориндж, каси пред общината и Старинен Пловдив,.

За деца под 7 год.включително достъпа е безплатен без седящо място!







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Костадин Димитров: Новите кашпи са готови
19:17 / 17.09.2025
Нов модерен магазин откриха в Пловдив
17:14 / 17.09.2025
Кметът на "Западен" обвини община Пловдив за транспортния хаос
15:50 / 17.09.2025
Собственик на скъпа кола даде съвет на младежи след малоумна пост...
15:07 / 17.09.2025
Паркинг на Kaufland в Пловдив неразпознаваем
14:42 / 17.09.2025
Един арестуван ученик и един младеж в болница след агресия пред т...
14:09 / 17.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Първа лига сезон 2025/26
Летен базар "Капана" 2023
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: