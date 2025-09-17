ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Ансамбъл "Филип Кутев" с нов спектакъл в Пловдив
"ДИВИ ЯГОДИ" е динамичен спектакъл, който представя държавния ни ансамбъл в нова светлина.
Представен е фолклорът на различните етнически и религиозни групи като специален акцент в този спектакъл. В него са съчетани елементи от традиционната култура на българското население - християни, мохамедани, каракачани, власи, гагаузи, евреи, арменци. Далечни и близки, родствени и неродствени връзки. Богатството на земята и хората, вплетени в хармония на една пъстра картина от скъпоценни камъни, извадени от музикалното ни фолклорно наследство като частица, до която можем да се докоснем на повърхността и друга – все още скрита някъде дълбоко в земята ни и в душите ни – това е и древна, днешна и бъдеща България……, но нашата България!
Струнен оркестър ще бъде неизменна част до фолклорния оркестър . Успешната симбиоза на саунд, мащабен и плътен звук ще допълни и доразвие цялостната концепция на концерта. Музиката е на композитора, диригент и директор на ДФА “Филип Кутев" - Георги Андреев.
"Диви ягоди" може да бъде определен като етноспектакъл, вплел колорита на различните етноси, населяващи нашата красива родина, който ще покаже едновременно познатата и непозната България, чрез таланта на главния хореограф на ДФА “Филип Кутев" - Ивайло Иванов.
“Диви ягоди" е концертен спектакъл, представен с огромен успех в залата на ЮНЕСКО в Париж, както и на музикалния фестивал за етнопрограма в Барбикън център - Лондон.
Вестник “Индипендънт"отделя специално внимание на статия от продуцента Джо Бойд, който разяснява, че Държавният ни ансамбъл не се вписва в клишето, което преследва уравниловката на фолклорното богатство.
Концертът се организира от продуцентска компания OLDBG.
Билети онлайн и в мрежата на Ивентим - Технополис, бензиностанции ОМВ, БГ пощи, книжарници Ориндж, каси пред общината и Старинен Пловдив,.
За деца под 7 год.включително достъпа е безплатен без седящо място!
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Костадин Димитров: Новите кашпи са готови
19:17 / 17.09.2025
Нов модерен магазин откриха в Пловдив
17:14 / 17.09.2025
Кметът на "Западен" обвини община Пловдив за транспортния хаос
15:50 / 17.09.2025
Собственик на скъпа кола даде съвет на младежи след малоумна пост...
15:07 / 17.09.2025
Паркинг на Kaufland в Пловдив неразпознаваем
14:42 / 17.09.2025
Един арестуван ученик и един младеж в болница след агресия пред т...
14:09 / 17.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Местим стрелките с един час назад
20:17 / 15.09.2025
На 54 сложи по-младите колежки в малкия си джоб
11:48 / 15.09.2025
Актьорът с едно от най-странните имена днес става на 51, роден е в София
17:25 / 15.09.2025
Една легенда на България стана на 67
10:05 / 15.09.2025
Мария Илиева стигнала 100 кг
12:59 / 15.09.2025
Рая Пеева и Явор Бахаров отново заедно
14:40 / 15.09.2025
Известна актриса: В Пловдив няма нищо
13:43 / 16.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS