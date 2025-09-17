Ансамбъл "Филип Кутев" с нов спектакъл в Пловдив

© Национален фолклорен ансамбъл "ФИЛИП КУТЕВ" представя спектакъла "ДИВИ ЯГОДИ" в град ПЛОВДИВ на 18 септември в Античен театър от 20.00 ч.



"ДИВИ ЯГОДИ" е динамичен спектакъл, който представя държавния ни ансамбъл в нова светлина.



Представен е фолклорът на различните етнически и религиозни групи като специален акцент в този спектакъл. В него са съчетани елементи от традиционната култура на българското население - християни, мохамедани, каракачани, власи, гагаузи, евреи, арменци. Далечни и близки, родствени и неродствени връзки. Богатството на земята и хората, вплетени в хармония на една пъстра картина от скъпоценни камъни, извадени от музикалното ни фолклорно наследство като частица, до която можем да се докоснем на повърхността и друга – все още скрита някъде дълбоко в земята ни и в душите ни – това е и древна, днешна и бъдеща България……, но нашата България!



Струнен оркестър ще бъде неизменна част до фолклорния оркестър . Успешната симбиоза на саунд, мащабен и плътен звук ще допълни и доразвие цялостната концепция на концерта. Музиката е на композитора, диригент и директор на ДФА “Филип Кутев" - Георги Андреев.



"Диви ягоди" може да бъде определен като етноспектакъл, вплел колорита на различните етноси, населяващи нашата красива родина, който ще покаже едновременно познатата и непозната България, чрез таланта на главния хореограф на ДФА “Филип Кутев" - Ивайло Иванов.



“Диви ягоди" е концертен спектакъл, представен с огромен успех в залата на ЮНЕСКО в Париж, както и на музикалния фестивал за етнопрограма в Барбикън център - Лондон.



Вестник “Индипендънт"отделя специално внимание на статия от продуцента Джо Бойд, който разяснява, че Държавният ни ансамбъл не се вписва в клишето, което преследва уравниловката на фолклорното богатство.



Концертът се организира от продуцентска компания OLDBG.



Билети онлайн и в мрежата на Ивентим - Технополис, бензиностанции ОМВ, БГ пощи, книжарници Ориндж, каси пред общината и Старинен Пловдив,.



За деца под 7 год.включително достъпа е безплатен без седящо място!