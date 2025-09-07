ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Ана Спасова от Пловдив стана на 100 години
Автор: Георги Кирилов 15:23Коментари (0)569
©
виж галерията
Своя 100-годишен юбилей отпразнува Ана Спасова. Обградена от деца, внуци, правнуци и праправнуци, тя бе уважена от кмета на район "Южен“ Атанас Кунчев, както и от своя близък съсед – общинския съветник Тервел Борисов.

Ана Спасова е родена на 7 септември 1925 година в Стрелча. През 1949-а година се мести в Пловдив, където живее и до днес. През годинте е работила в училище, в Революционния музей, както навремето се нарича регионалния исторически музей, както и в ПГО "Ана Май“. Топлите месеци тя и съпругът й са прекарвали на вилата си над Хисаря в компанията на многобройните си внуци и правнуци.

Баба Ана има син и дъщеря, две внучки и двама внука, трима правнука и една правнучка, както и две праправнучки – на 4 и на 6 години. Столетницата е в добро здраве и се радва на многобройното си семейство, като разкрива, че именно това е една от тайните на дълголетието й. "Бъдете здрави, обичайте се, грижете се един за друг, живейте си живота, яжте, пийте, децата да се учат, а старите да помагат на младите“, заръча тя на кмета на "Южен“ Атанас Кунчев. Самият той разкри, че това е първият столетник, който има честта да поздрави, откакто е начело на района. Кметът на район "Южен“ Атанас Кунчев пожела на столетницата да е жива и здрава, все така жизнена и да се радва на сплотеното си семейство.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Бригада доброволци помогна на жената, чието жилище беше изпепелен...
15:14 / 07.09.2025
Вместо да го съборят, харчат 9,5 млн. лева обществени средства за...
11:06 / 07.09.2025
Инвестираха 2 млн. лева в три района на Пловдив, жителите вече мо...
10:13 / 07.09.2025
Нито един кандидат за ремонт на важни сгради в Пловдив
08:34 / 07.09.2025
4 фирми и 3 консорциума в сериозна битка за 11 милиона лева на Пл...
08:16 / 07.09.2025
Сериозни проблеми с Бетонния мост след изпълнение на ЖП надлеза, ...
08:09 / 07.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
НАП започва да праща писма
НАП започва да праща писма
17:12 / 05.09.2025
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
12:03 / 05.09.2025
Русия не поздрави България за Съединението, Украйна, ЕС и САЩ почетоха нашия празник
Русия не поздрави България за Съединението, Украйна, ЕС и САЩ почетоха нашия празник
17:42 / 06.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
Клиенти се хващат на обяви за изгодни оферти за продажба на жилище или за наем, които впоследствие се оказва, че не съществуват
Клиенти се хващат на обяви за изгодни оферти за продажба на жилище или за наем, които впоследствие се оказва, че не съществуват
15:16 / 05.09.2025
Вечерята в квартални ресторанти в България не е евтина, салати по 22 лева попаднаха в немските медии
Вечерята в квартални ресторанти в България не е евтина, салати по 22 лева попаднаха в немските медии
10:16 / 05.09.2025
Експерт: Крадците разпознават домовете без аларма по надписа "Зло куче"
Експерт: Крадците разпознават домовете без аларма по надписа "Зло куче"
09:25 / 05.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ремонтират пловдивския зоопарк
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
Бул. "Васил Априлов" минава под Централна гара
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: