© виж галерията Своя 100-годишен юбилей отпразнува Ана Спасова. Обградена от деца, внуци, правнуци и праправнуци, тя бе уважена от кмета на район "Южен“ Атанас Кунчев, както и от своя близък съсед – общинския съветник Тервел Борисов.



Ана Спасова е родена на 7 септември 1925 година в Стрелча. През 1949-а година се мести в Пловдив, където живее и до днес. През годинте е работила в училище, в Революционния музей, както навремето се нарича регионалния исторически музей, както и в ПГО "Ана Май“. Топлите месеци тя и съпругът й са прекарвали на вилата си над Хисаря в компанията на многобройните си внуци и правнуци.



Баба Ана има син и дъщеря, две внучки и двама внука, трима правнука и една правнучка, както и две праправнучки – на 4 и на 6 години. Столетницата е в добро здраве и се радва на многобройното си семейство, като разкрива, че именно това е една от тайните на дълголетието й. "Бъдете здрави, обичайте се, грижете се един за друг, живейте си живота, яжте, пийте, децата да се учат, а старите да помагат на младите“, заръча тя на кмета на "Южен“ Атанас Кунчев. Самият той разкри, че това е първият столетник, който има честта да поздрави, откакто е начело на района. Кметът на район "Южен“ Атанас Кунчев пожела на столетницата да е жива и здрава, все така жизнена и да се радва на сплотеното си семейство.