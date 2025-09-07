ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Ана Спасова от Пловдив стана на 100 години
Ана Спасова е родена на 7 септември 1925 година в Стрелча. През 1949-а година се мести в Пловдив, където живее и до днес. През годинте е работила в училище, в Революционния музей, както навремето се нарича регионалния исторически музей, както и в ПГО "Ана Май“. Топлите месеци тя и съпругът й са прекарвали на вилата си над Хисаря в компанията на многобройните си внуци и правнуци.
Баба Ана има син и дъщеря, две внучки и двама внука, трима правнука и една правнучка, както и две праправнучки – на 4 и на 6 години. Столетницата е в добро здраве и се радва на многобройното си семейство, като разкрива, че именно това е една от тайните на дълголетието й. "Бъдете здрави, обичайте се, грижете се един за друг, живейте си живота, яжте, пийте, децата да се учат, а старите да помагат на младите“, заръча тя на кмета на "Южен“ Атанас Кунчев. Самият той разкри, че това е първият столетник, който има честта да поздрави, откакто е начело на района. Кметът на район "Южен“ Атанас Кунчев пожела на столетницата да е жива и здрава, все така жизнена и да се радва на сплотеното си семейство.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Бригада доброволци помогна на жената, чието жилище беше изпепелен...
15:14 / 07.09.2025
Вместо да го съборят, харчат 9,5 млн. лева обществени средства за...
11:06 / 07.09.2025
Инвестираха 2 млн. лева в три района на Пловдив, жителите вече мо...
10:13 / 07.09.2025
Нито един кандидат за ремонт на важни сгради в Пловдив
08:34 / 07.09.2025
4 фирми и 3 консорциума в сериозна битка за 11 милиона лева на Пл...
08:16 / 07.09.2025
Сериозни проблеми с Бетонния мост след изпълнение на ЖП надлеза, ...
08:09 / 07.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НАП започва да праща писма
17:12 / 05.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
Експерт: Крадците разпознават домовете без аларма по надписа "Зло куче"
09:25 / 05.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS