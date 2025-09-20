ИЗПРАТИ НОВИНА
"Алея на книгата" гостува в Пловдив!
09:41
©
От 20 до 28 септември сърцето на Пловдив ще се изпълни с магията на книгите и четенето. Градът ще бъде домакин на "Алея на книгата“ 2025 – ежегодното събитие, организирано от Асоциация "Българска книга“ и "Пловдив чете", със съдействието на Община Пловдив.

"Алея на книгата“ е сред най-мащабните инициативи за популяризиране на четенето в България и е ключов акцент както в културния календар на Пловдив, така и на цялата страна.

В продължение на девет дни центърът на града ще се преобрази в една от най-големите книжарници на открито. Десетки български издателства ще представят най-новите си заглавия, а читателите ще имат възможност да открият книги за всяка възраст и вкус.

 

"Алеята" ще предложи срещи с  автори, премиери на нови книги и богата културна програма. Специално внимание е отделено на най-малките читатели чрез образователни инициативи за деца и младежи, които ще превърнат събитието в празник за цялото семейство.

Изборът на Пловдив не е случаен. Именно тук, през 1855 г., Христо Груев Данов основава първото българско издателство, а малко по-късно е създадена и първата печатница в страната. Тази традиция превръща града в естествен домакин на събитие, което обединява миналото, настоящето и бъдещето на българската книга.

Заповядайте на площад  Централен между 20 и 28 септември, за да отпразнуваме книгата заедно!







Статистика: