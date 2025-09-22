ЗАРЕЖДАНЕ...
|Акад. Владимир Зарев получи голямата награда "Христо Г. Данов"
Официалната церемония по награждаването се проведе в двора на едноименната къщата-музей в Стария Пловдив. Заради остъствието на Зарев наградата му ще бъде връчена лично от министъра на културата Мариан Бачев, съобщи самият той по време на тържественото събитие.
Наградата за автор бе присъдена на Неда Антонова за книгата "Плодовете зреят нощем" на издателска къща "Хермес". Получи я издателят Стойо Вартоломеев. В момента тя пише книга за банкера Атанас Буров, анонсира издателят при получаване на пластиката.
Йордан Костурков бе отличен в категорията "Преводач на художествена литература" за превода на "Старият антикварен магазин" от Чарлз Дикенс (Издателство "Милениум Пъблишинг").
Автор в областта на хуманитаристиката тази година е Андрей Андреев за "Летопис на Софийската филхармония" (издателство "Лист").
Наградата за автор на издание за деца отиде при Лилия Старева за книгата "Морски приказки" (издателство "Жанет 45"). Наградата в категория "Българско издателство" получи издателство "Колибри".
Награден в категорията "Художник или дизайн и оформление на книга" е Ясен Гюзелев за книгата "Всички приказки на Оскар Уайлд" на издателство "Колибри".
За представяне на българската книга награда получи медия "Тоест".
Последната награда бе връчена от кмета на Пловдив Костадин Димитров - в категорията "Библиотечно дело" за директора на Народна библиотека "Иван Вазов" Димитър Минев.
