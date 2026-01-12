ИЗПРАТИ НОВИНА
Агресивен шофьор крещи и обижда колега, счупи му и стъклото
Автор: Ивет Калчишкова 12:44
© Plovdiv24.bg
Георги Анев, който през месец юли минала година потроши стъкло на пътнически автобус след агресия на пътя, се изправи пред Районен съд Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Мъжът не се призна за виновен и пожела съдът да прикрати наказателното производство срещу него. В молбата, която защитникът му представи, случаят е описано като маловажен.

От своя страна представителят на държавното обвинение потвърди фактическата обстановка в обвинителния акт. Защитникът на пострадалите поиска обезщетение от Анев за причинени неимуществени вреди в размер на 29 800 лева.

Оказа се, че транспортна фирма е имала договор ежедневно да превозва служители на министерството на отбраната. Ремонтът се проточил близо 3 месеца и фирмата се наложило да наеме друга, която да изпълни договора.

В крайна сметка съдът не уважи молбите на защитниците. Процесът ще продължи в началото на февруари по общия ред с разпит на свидетели.

Случаят е от 03.07.2025 г. Анев е опит да изпревари автобус за превоз на пътници, марка и модел MAN Lion's Region, с цел да препречи пътя му и впоследствие успял да го изпревари и да го постави в невъзможност да продължи движението си, спирайки с управлявания от него лек автомобил непосредствено пред автобуса, след което слязъл от управлявания от него лек автомобил, отишъл до предната лява страна на автобуса, където се намирала шофьорската седалка и крещейки, отправил обиди и нецензурни думи към водача на автобуса.

Освен това Анев е счупил шофьорското стъкло на автобуса, което е на стойност 400 лева.


Още новини от Новини от Пловдив:
Гъркът, трошил коли на Скобелева майка, поиска при мама и тати
13:33 / 12.01.2026
Този е гръцкият гражданин, сътворил невиждания екшън на Скобелева...
13:15 / 12.01.2026
Млада шофьорка е в тежко състояние в Пловдив след пътно произшест...
11:38 / 12.01.2026
Искат да направят кръгово кръстовище на Сточна гара
11:09 / 12.01.2026
МВР предупреди за затруднения при подмяната на шофьорски книжки в...
10:06 / 12.01.2026
МУ Пловдив в челото на класация за чуждестранни студенти
10:01 / 12.01.2026

