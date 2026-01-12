ЗАРЕЖДАНЕ...
|Агресивен шофьор крещи и обижда колега, счупи му и стъклото
От своя страна представителят на държавното обвинение потвърди фактическата обстановка в обвинителния акт. Защитникът на пострадалите поиска обезщетение от Анев за причинени неимуществени вреди в размер на 29 800 лева.
Оказа се, че транспортна фирма е имала договор ежедневно да превозва служители на министерството на отбраната. Ремонтът се проточил близо 3 месеца и фирмата се наложило да наеме друга, която да изпълни договора.
В крайна сметка съдът не уважи молбите на защитниците. Процесът ще продължи в началото на февруари по общия ред с разпит на свидетели.
Случаят е от 03.07.2025 г. Анев е опит да изпревари автобус за превоз на пътници, марка и модел MAN Lion's Region, с цел да препречи пътя му и впоследствие успял да го изпревари и да го постави в невъзможност да продължи движението си, спирайки с управлявания от него лек автомобил непосредствено пред автобуса, след което слязъл от управлявания от него лек автомобил, отишъл до предната лява страна на автобуса, където се намирала шофьорската седалка и крещейки, отправил обиди и нецензурни думи към водача на автобуса.
Освен това Анев е счупил шофьорското стъкло на автобуса, което е на стойност 400 лева.
