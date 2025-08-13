ЗАРЕЖДАНЕ...
|Адвокат за зайчето на Дани Каназирева: Завиждам й
"Никога не ми е вървяло на салтанати при встъпване в нова длъжност. Навремето като млад съдия ме посрещна само административния секретар на съда, настани ме в една стая с още двама младши съдии срещу единствената работеща тоалетна, тип "турска", в сградата на Пловдивския окръжен съд, бивш публичен дом и така започнах да правораздавам, ни зайче, ни морковче получих.
После, като встъпвах като адвокат, достолепните старци от Адвокатския съвет се зарадваха повече на уискито и мезетата, които им носих за почерпка, отколкото на мен самия. Като председател на колегията в Пловдив встъпването ми беше с подхвърлянето на масата на една връзка ключове от предшественика ми, виж издаването на поста мина с всички салтанати, но затова заслугата беше на моя приемник.
Резервен член на Висшия адвокатски съвет встъпих дори и без да участвам в груповата снимка, защото тъкмо се бяхме подредили пред фотографа и аха да кажем заветната дума "хонорар", когато изведнъж гусин председателят ни отстрани резервите от снимката и аз за себе си реших да приключа с фотосесесията. Повече няма къде да се новопредставям освен пред Свети Петър, та малко им завиждам на сегашните встъпващи в длъжност за табиетите и мурафетите".
