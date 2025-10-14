ЗАРЕЖДАНЕ...
|Адвокат по случая "Таков": Това дело някога трябва да приключи
Адвокат Лулчева сподели, че е нямала достатъчно време да се запознае със съдебномедицинската и балистична експертизи и пожела заседанието да бъде отложено за друга дата.
"Обемът на изследванията на вещите лица изисква по-сериозен анализ на различните заключения. Още при предходните заседания споделих, че трябва да бъдат назначени други вещи лица", допълни тя.
Адвокатите на пострадалите не се съгласиха с желанието на Лулчева.
"Това дело някога трябва да приключи. Вече е шеста година, нека това не се забравя", заяви адвокат Харалампиев.
Въпреки това съдът счете, че е редно заседанието да бъде отложено за края на ноември, за да не бъдат нарушени правата на защита на подсъдимия Таков.
През юли Апелативен съд Пловдив измени мярката за Таков в домашен арест.
Припомняме, че през миналата година Таков бе признат за виновен от Окръжния съд за двойното убийство на Васил и Христо Ботеви (баща и син).
По-късно Върховният касационен съд отмени 20-годишната присъда за двойното убийство в "Северен". Делото бе върнато за ново разглеждане от друг състав на Пловдивския апелативен съд.
Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че Йордан Таков е родственик на убитите Васил Ботев и Христо Ботев, като е имал и общ бизнес с тях. Занимавали са се с вендинг автомати. След бизнес спречкване на 26 ноември 2019 година Таков застреля със законно притежаван пистолет "Макаров" съдружника си Христо и баща му Васил. Той призна това, но заяви, че е действал при самоотбрана.
