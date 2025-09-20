ЗАРЕЖДАНЕ...
|Адвокат от Пловдив с разказ за най-тежкото дело в практиката му
Навремето в далечната 1992 г., в най-политизираните времена, когато бяхме разделени на сини и червени се случи едно зверско изнасилване, като случая се политизира силно, тъй като изнасилената млада жена беше активистка на СДС, а деянието бе извършено от четирима чобани в навечерието на местните избори. Разбира се никой не искаше да гледа това тежко дело и го възложиха на мен - районен съдия на две седмици, октомври 1993 г..
През ум не ми мина да си направя отвод, не спах една седмица готвех се денонощно за процеса и млад съдия на два петъка служба се изправих срещу десетина от най-добрите адвокати в Пловдив. До ден днешен това е едно от най-тежките дела, по които съм работил. Съдебният състав председателстван от мене произнесе доста тежки присъди, но всички бяха недоволни и прокуратура и пострадалата и подсъдимите. Медиите гърмяха непрекъснато, имаше и съответните протести. Делото стигна до Върховния съд, който потвърди присъдата. Случаят беше известен като "Коматевското изнасилване", заради него имаше и прокурорски уволнения, според мен повече по политически причини.
Безпредметно е да Ви разказвам колко беше мизерна съдийската ми заплата и в какви битови условия работехме тогава съдиите в тези предкомпютърни времена. Пиша това, защото не мога да се начудя на отводите по делото на кмета Коцев и странните мотиви изложени в тях. Който го е страх от мечки да не ходи в гората е казал българския народ.
