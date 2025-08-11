Адвокат от Пловдив: С приетите промени сума ти народ ще влезе в затвора

© Пловдивският адвокат Стефан Левашки взе отношение във връзка с промените в Закона за движение по пътищата:



"Да изокам и аз по темата за завишените наказания за пътнотранспортните престъпления.



Поредните недомислици, които няма да доведат до нищо положително, освен, че сума ти народ, сред които може да съм и аз и Вие, ще влязат в затвора, особено ако общественото мнение ни подгони.



Не говоря за драстични случаи с употреба на алкохол или наркотици, при сръхскорост в населени места или грубо незачитане на правилата за движение, а за тези тривиалните инциденти, от които никой не е застрахован и много често съ-вина имат и разни тротинедкаджии-камикадзета или пешеходци, тръгнали да пресичат, без да се огледат, забили нос в телефона си.



Всички знаем, че на места маркировката за пешеходна пътека е толкова изтрита, че въобще не се забелязва, а много често знаците са невидими от клоните на дърветата или забити някъде в храстите. Така че никой не е застрахован нито като водач, нито като пешеходец, но при така гласуваните нови наказания условната присъда става мираж.



Преди 25 години така се приеха, без грам разсъдък, наказания за притежание на наркотици, които почваха от 10 години нагоре и затворите се напълниха с млади хора, които са си купили десетина грама марихуана за морската им почивка. Явно не е това начинът с механичното вдигане на наказанията, видяхме, че и отнемането на автомобилите при употребилите алкохол или наркотици водачи далеч не доведе до рязък спад на тези престъпления.



Българинът ще започне да спазва правилата, когато полицията си е на мястото, а не се крие по храстите, глобите идват веднага и са неизбежни за плащане, а не да получаваш фишове след повече от година, въведат се по-строги правила за младите водачи, измени се моделът на застраховане.



Разбира се и се оправят най-накрая пътищата и хоризонталната маркировка по тях, а вертикалната бъде коригирана и се премахнат един куп ненужни и взаимноизключващи се пътни знаци. Има много знаещи хора по темата и юристи, и пътни експерти, но няма кой да ги пита.



Законите се изменят на парче и толкова често, че дори вече практикуващите юристи се объркваме и не можем да ги следим, а камо ли обикновеният гражданин. Иначе в съседна Гърция, примерно, всички караме внимателно и спазваме правилата. Защо ли?"