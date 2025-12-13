Адвокат от Пловдив: Mоже да обжалвате всеки електронен фиш за скорост, срокът е 14 дни

© Младият пловдивски адвокат Станислав Йовков разяснява с кракти и информативни видеа в социалните мрежи правата и задълженията на хората, които са длъжници по изпълнителни дела; трудовите права на работещите – включително правото на почивки, правата при прекратяване на трудовия договор и др.



В едно от своите клипчета той разяснявам темата "Как се обжалва електронен фиш?“



Знаете ли, че може да обжалвате всеки електронен фиш, ако считате, че е издаден неправомерно? Това включва както фишовете от камери за превишена скорост, така и тези, издадени от ТОЛ-системата. Срокът за обжалване е 14 дни от получаването на фиша и е ключово този срок да не бъде пропуснат.



Жалбата се подава до районния съд по мястото на нарушението чрез органа, който е издал фиша. Това може да стане лично, по пощата или онлайн чрез наличните електронни услуги.



В жалбата следва да бъдат посочени адресатът, Вашите данни за контакт, номерът на фиша и конкретните основания за обжалване. Следва да приложите документи, които доказват твърденията Ви – например, че автомобилът е бил продаден или че Вие не сте били водачът. Жалбата може да се подаде лично, чрез законен представител или чрез пълномощник (юрисконсулт или адвокат). За обжалването не се дължи държавна такса.



Ако съдът прецени, че фишът е незаконосъобразен, той се отменя и не дължите сумата по него. Освен това загубилата страна следва да заплати направените от Вас разноски, включително адвокатски хонорар. Ако обаче не платите фиша и не го обжалвате, глобата остава в сила и обикновено следва принудително събиране от НАП.