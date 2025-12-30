© Plovdiv24.bg "Тезата ни е, че няма извършено престъпление. Няма обосновано предположение и даже не би следвало да му се гледа мярка на нашия клиент. Липсата на обосновано предположение не води до мярка“ – това каза адвокат Йордан Давчев, единият от защитниците на задържания собственик на АГ "Селена“ Николай Йорданов. В Окръжния съд в Пловдив се гледа обжалването на мярката за неотклонение "парична гаранция“ в рекордния размер от 100 000 лева, предава репортер на Plovdiv24.bg.



Според адвокат Давчев, клиентът му е изпълнил изцяло законовите изисквания за осчетоводяване на намерената сума.



"Обвинението е за кражба, но той не е откраднал. Заприходил е тези пари, както го изисква Законът за счетоводството и освен това след това е прехвърлил сумата в сметките на дружеството. Не ги е присвоил лично, за да ги харчи той, те стоят по сметките на дружеството. Ако доктор Ставрев докаже, че действително това са негови пари, ще му се върнат. Но трябва да го докаже“ – каза той.



Според защитата, спрямо Николай Йорданов не трябва да се взема никаква мярка за неотклонение.



Припомняме, че скандалът с болница "Селена" се разрази преди дни, след като стана ясно, че от каса в един от лекарските кабинети е взета крупна сума пари, над 3 милиона лева.



Според изнесените данни от Пловдивската прокуратура на 8 декември в 5 ч. сутринта обвиняемият Николай Йорданов влиза в болницата, отключва личния кабинет на един от съоснователите на болницата д-р Ангел Ставрев и се настанява в него. Поставя двама души охрана пред вратата на кабинета. Влизат няколко лица, които поставят сигнално-охранителна техника в кабинета.



