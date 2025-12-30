ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Адвокат на собственика на болница "Селена": Д-р Ставрев да докаже, че парите са негови
Автор: Диана Бикова 10:47Коментари (0)299
© Plovdiv24.bg
"Тезата ни е, че няма извършено престъпление. Няма обосновано предположение и даже не би следвало да му се гледа мярка на нашия клиент. Липсата на обосновано предположение не води до мярка“ – това каза адвокат Йордан Давчев, единият от защитниците на задържания собственик на АГ "Селена“ Николай Йорданов. В Окръжния съд в Пловдив се гледа обжалването на мярката за неотклонение "парична гаранция“ в рекордния размер от 100 000 лева, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Според адвокат Давчев, клиентът му е изпълнил изцяло законовите изисквания за осчетоводяване на намерената сума.

"Обвинението е за кражба, но той не е откраднал. Заприходил е тези пари, както го изисква Законът за счетоводството и освен това след това е прехвърлил сумата в сметките на дружеството. Не ги е присвоил лично, за да ги харчи той, те стоят по сметките на дружеството. Ако доктор Ставрев докаже, че действително това са негови пари, ще му се върнат. Но трябва да го докаже“ – каза той.

Според защитата, спрямо Николай Йорданов не трябва да се взема никаква мярка за неотклонение.

Припомняме, че скандалът с болница "Селена" се разрази преди дни, след като стана ясно, че от каса в един от лекарските кабинети е взета крупна сума пари, над 3 милиона лева. 

Според изнесените данни от Пловдивската прокуратура на 8 декември в 5 ч. сутринта обвиняемият Николай Йорданов влиза в болницата, отключва личния кабинет на един от съоснователите на болницата д-р Ангел Ставрев и се настанява в него. Поставя двама души охрана пред вратата на кабинета. Влизат няколко лица, които поставят сигнално-охранителна техника в кабинета.



Още по темата: общо новини по темата: 14
23.12.2025 Сдружение "Бизнесът за Пловдив" застана зад д-р Ангел Ставрев
21.12.2025 Кметът на Асеновград: В "Селена" се родиха моите внуци, а д-р Ставрев е човек, който носи със себе си живот!
20.12.2025 Заместник районният прокурор на Пловдив: Водят се спорове за собствеността на болница "Селена"
20.12.2025 Срещу гаранция от 100 000 лева собственикът на болница "Селена" излиза на свобода
20.12.2025 Николай Йорданов: С каквито и средства да ме мъчат, няма да ми вземат
болницата
20.12.2025 Николай Йорданов: Това са парите на болница "Селена", не на Ставрев
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Читател: Това нормално ли е?
08:25 / 30.12.2025
Важна информация от "Местни данъци и такси" в Пловдив
07:10 / 30.12.2025
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през юли
06:10 / 30.12.2025
Плащаме административните услуги в "Пътна полиция" чрез банков пр...
05:00 / 30.12.2025
В Пловдив почина политикът, който си татуира Ахмед Доган
20:15 / 29.12.2025
Пловдивчани посегнаха към "Бурканбанк", станаха опашки
19:37 / 29.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Мария Петрова: Голяма радост и голяма тъга!
Мария Петрова: Голяма радост и голяма тъга!
17:06 / 28.12.2025
Не обменяйте сега: Курсът от 1.95583 лева за 1 евро ще бъде задължителен едва от 1 януари
Не обменяйте сега: Курсът от 1.95583 лева за 1 евро ще бъде задължителен едва от 1 януари
16:29 / 28.12.2025
Наш кмет: С дълбока скръб и човешка тъга приехме вестта
Наш кмет: С дълбока скръб и човешка тъга приехме вестта
19:08 / 28.12.2025
Днес става на 79, няма българин, който да не я знае
Днес става на 79, няма българин, който да не я знае
19:06 / 28.12.2025
Диян Стаматов: Учителските заплати бяха увеличени с 15%, което е недостатъчно
Диян Стаматов: Учителските заплати бяха увеличени с 15%, което е недостатъчно
09:29 / 29.12.2025
Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
14:36 / 29.12.2025
Ето как ще плащаме данъците си след въвеждането на еврото
Ето как ще плащаме данъците си след въвеждането на еврото
09:48 / 28.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Поскъпване на хранителните продукти
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: