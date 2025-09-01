© Малкият Адриан се възстановява и днес е бил за първи ден на училище. В негова помощ има и ресурсен учител. Процесът по възстановяване още не е приключил и предстоят още манипулации. Това каза пред камерата на Plovdiv24.bg защитникът на бащата и момченцето Васил Попов.



Припомняме, че детето беше подложено на психически и физически тормоз от пастрока си под погледа на майката. Момченцето се отглежда вече от биологичния си баща в Германия.



В Районния съд в Пловдив днес започва отново процес срещу Петър Чернев и Стела Алексиева, обвинени че на неустановена дата в периода 21.11.2023 г. – 08.01. 2024 г. П. Чернев като извършител в съучастие с С. Алексиева в условията на домашно насилие е причинил на малолетния Адриан средна телесна повреда, изразяваща се в лезия на главата, наложило извършване на оперативна интервенция и имплантиране на кожен трансплантат, довела до обезобразяване на друга част на главата, като деянието е извършено по начин, особено мъчителен за пострадалия и с особена жестокост.



Чернев получи 8 г. ефективен затвор, а на майката бе наложена глоба от 4000 лева. Окръжният съд констатира множество процесуални нарушения и върна за ново разглеждане делото от друг състав на Районния съд.



Според адвокат Васил Попов справедливото наказание за четирите обвинения е 10 години лишаване от свобода.



