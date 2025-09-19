ИЗПРАТИ НОВИНА
АПИ: Загиналите по пътищата у нас намаляват, но не осезаемо
Автор: Ивет Калчишкова 08:47Коментари (1)316
©
11 души по-малко са загиналите на пътищата у нас спрямо миналата година, сподели в Пловдив пред репортер на Plovdiv24.bg председателят на Агенция пътна инфраструктура инж. Йордан Вълчев.

По думите му спрямо предишни години има намаляване на загиналите, ранените и на катастрофите. 

Статистиката сочи, че повечето пътни произшествия са на магистрали заради високата скорост, но и на първокласни пътища. 

Вълчев бе категоричен, че тол управлението има стриктен план за поставянето на камерите по пътищата на страната.

"Постепенно се вкарват още участъци, където ще се измерва средна скорост, като те постепенно ще се увеличават".








