|70% от коронарните операции в УМБАЛ "Свети Георги" са при пациенти с диабет
"При диабетиците коронарната болест започва по-рано и се развива по-агресивно – обхваща повече съдове, не само една артерия“, обяснява д-р Камен Станев от Отделението по кардиохирургия към УМБАЛ "Свети Георги“. По думите му високата кръвна захар не само уврежда съдовете, но и нервите, които сигнализират за болка. Затова много диабетици получават инфаркт без да усетят характерната болка в гърдите – вместо това имат задух и умора, които често погрешно приемат за настинка или белодробен проблем.
"Когато част от сърдечния мускул остане без кръвоснабдяване, поради запушване на съдовете – това е инфарктът. Помпената функция на сърцето отслабва. Все едно автомобил с четири цилиндъра да работи само с три – движи се, но по-трудно“, пояснява д-р Станев.
При диабетиците хирургичното лечение дава по-добри и дълготрайни резултати в сравнение с поставянето на стентове. "Стентът е чуждо тяло и активира процеси на съсирване и отлагане на тъкани, докато при операция ние възстановяваме кръвоснабдяването със собствени тъкани на пациента. Резултатът е по-стабилен и продължителен“, подчертава специалистът.
Международните препоръки посочват, че пациентите с диабет живеят по-дълго след операция, отколкото след интервенционално лечение. Възстановяването след операция трае около седмица в болнични условия, а общото възстановяване – между 1 и 3 месеца в зависимост от възрастта и състоянието на пациента.
"Страхът от операция е разбираем, но отлагането на проблема само го задълбочава. Инвазивното лечение временно отлага последствията, докато операцията възстановява кръвоснабдяването изцяло“, казва д-р Станев.
Той съветва хората с диабет поне веднъж или два пъти годишно да се консултират с кардиолог, който може да прецени дали има ранни промени в сърдечната функция и при нужда да насочи пациента към коронарография или операция.
Около 70% от коронарните операции се извършват именно при пациенти с диабет. Най-често това са хора на възраст между 45 и 50 години, при които заболяването има давност над десет години. "Възстановеното кръвоснабдяване дава много добра протекция и подобрява качеството на живот. Най-важното е пациентът да контролира диабета и редовно да следи състоянието си“, заключва д-р Камен Станев.
