|7 години Пловдив - Европейска столица на културата
В рамките на уикенда от 16 до 18 януари 2026 г. Пловдив ще бъде домакин на богата културна програма, разположена на четири открити сцени в централната градска част. Фестивалът "Пловдив си ти“ продължава традицията да извежда изкуството извън обичайните пространства и да го среща директно с хората - на улицата, на площада, в подлезите и музеите. Посетителите ще могат да се насладят на серия от концерти на популярни български изпълнители, DJ сетове и арт инсталации, които ще превърнат града в пулсиращо културно средище.
Програмата на фестивала е структурирана в три основни направления, които обхващат различни публики и интереси. Първото направление е видео инсталацията в Подлез Археологически - пространство с дългогодишна роля в градския културен живот. Именно там ще бъде дадено официалното начало на тридневния фестивал.
В петък, 16 януари 2026 г., от 18:00 ч., ще бъде представена специална видео инсталация, посветена на седмата годишнина от откриването на Европейска столица на културата през 2019 г. Инсталацията ще припомни ключови моменти, емоции и послания от изминалите години и ще насочи погледа към устойчивото културно развитие на града.
Второто направление включва три музикални сцени в градска среда, разположени на открито в централната част на Пловдив. Те ще съберат разнообразна музикална програма от утвърдени български изпълнители като Графа, Теодосий Спасов, Стефан Вълдобрев и популярни DJ-и, които ще създадат динамична атмосфера и ще предложат различни жанрове и настроения. Сцените ще бъдат място за срещи, танци и споделени мигове, независимо от възрастта и музикалните предпочитания на публиката.
Третото направление е програмата за деца, която ще допълни фестивалното преживяване с образователни и кулинарни активности в Дондуковата градина. Най-малките посетители ще могат да се включат в творчески занимания и игри, които по достъпен и забавен начин ги въвеждат в света на културата и изкуството.
"Пловдив си ти“ е покана към всички и пловдивчани и гости да бъдат активна част от културния живот на града. Събитието отбелязва не само годишнина, но и продължаващия дух на Европейската столица на културата - дух на споделяне, откритост и съвместно създаване на смисъл.
Информация за всички събития на фестивала следете в каналите на Пловдив 2019.
