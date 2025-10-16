500 хиляди теменужки от общинския разсадник ще украсят Пловдив

© Над 500 000 теменужки ще украсят скоро града, съобщи директорът на ОП "Градини и паркове“ Радина Андреева. Цветята са отгледани изцяло от екипа на общинското предприятие и ще бъдат засадени на различни места в Пловдив – в централната градска част, по булеварди, в паркове и градини, както и в кварталите.



"Теменужките са едни от най-красивите и издръжливи цветя. Благодарение на собственото производство, Пловдив ще бъде още по-цветен, без това да натоварва общинския бюджет“, посочи Андреева. Тя допълни, че грижата за зелените площи и красивата градска среда е постоянен ангажимент на ръководството на Община Пловдив.



ОП "Градини и паркове“ планира да продължи традицията и през пролетта с други сезонни цветя, произведени в новия общински разсадник.