5 години затвор за опит за убийство с нож в пловдивско село след футболен турнир

© Пловдивският окръжен съд в процедура, протекла по реда на съкратеното съдебно следствие, призна подсъдимия по Т. Г. за виновен в това, че на 12 май 2024 г. в село Караджово, обл. Пловдив, е направил опит умишлено да умъртви З. Х., при което не са настъпили предвидените в закона и искани от дееца общественоопасни последици на това престъпление.



Подсъдимият Т. Г. призна изцяло фактите и обстоятелствата, изложени в обвинителния акт. Поради това и на основание НК Окръжният съд му наложи наказание в размер на 5 години лишаване от свобода, които да изтърпи при първоначален общ режим.



Присъдата не е окончателна и подлежи на протест и обжалване в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив.



Plovdiv24.bg припомня, че на 11 май 2024 г. в с. Караджово, обл. Пловдив, се провел футболен турнир, в който участвали шест местни отбора. За победителя бил определен награден фонд от 300 лева. 35-годишният З.Х. бил организатор на събитието и участвал в един от отборите, който станал първенец.



Т.Г. наблюдавал футболните срещи и подхвърлял обидни реплики към З.Х. Последният не му обръщал внимание и не отговарял на тях, тъй като знаел, че Т.Г. е конфликтна личност и обичайно носи в себе си нож. Двамата се познавали и живеели в едно и също село.



Вечерта участниците в отбора победител се събрали в центъра на с. Караджово да се почерпят. Там бил и Т.Г., който продължил да се заяжда със З.Х. При поредната обидна реплика двамата се изправили един срещу друг и се сбутали. Т.Г. извадил сгъваем нож и пробол З.Х. в гърба. Това се е случило в първите часове на 12.05.2024 г. На място пристигнали полицейски и лекарски екипи. Пострадалият бил настанен за лечение в болница.