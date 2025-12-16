ЗАРЕЖДАНЕ...
|Опит за убийство в пловдивско село
На 11 май 2024 г. в с. Караджово, обл. Пловдив, се провел футболен турнир, в който участвали шест местни отбора. За победителя бил определен награден фонд от 300 лева. 35-годишният З.Х. бил организатор на събитието и участвал в един от отборите, който станал първенец.
Т.Г. наблюдавал футболните срещи и подхвърлял обидни реплики към З.Х. Последният не му обръщал внимание и не отговарял на тях, тъй като знаел, че Т.Г. е конфликтна личност и обичайно носи в себе си нож. Двамата се познавали и живеели в едно и също село.
Вечерта участниците в отбора победител се събрали в центъра на с. Караджово да се почерпят. Там бил и Т.Г., който продължил да се заяжда със З.Х. При поредната обидна реплика двамата се изправили един срещу друг и се сбутали. Т.Г. извадил сгъваем нож и пробол З.Х. в гърба. Това се е случило в първите часове на 12.05.2024 г. На място пристигнали полицейски и лекарски екипи. Пострадалият бил настанен за лечение в болница.
Спрямо обвиняемия Т.Г. е взета от съда мярка за неотклонение "задържане под стража“. Делото е внесено за разглеждане в Окръжен съд-Пловдив.
