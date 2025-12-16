ИЗПРАТИ НОВИНА
Опит за убийство в пловдивско село
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:36Коментари (0)2070
© Google
Окръжна прокуратура-Пловдив внесе обвинителен акт спрямо Т.Г., на 25 г. Той е предаден на съд за това, че на 12.05.2024 г. в село Караджово, област Пловдив, е направил опит умишлено да умъртви З.Х., на 35 г., при което, макар да е довършено изпълнителното деяние, не са настъпили предвидените в закона и искани от дееца общественоопасни последици - престъпление по чл. 115, вр. чл. 18, ал. 1 от Наказателния кодекс.

На 11 май 2024 г. в с. Караджово, обл. Пловдив, се провел футболен турнир, в който участвали шест местни отбора. За победителя бил определен награден фонд от 300 лева. 35-годишният З.Х. бил организатор на събитието и участвал в един от отборите, който станал първенец.

Т.Г. наблюдавал футболните срещи и подхвърлял обидни реплики към З.Х. Последният не му обръщал внимание и не отговарял на тях, тъй като знаел, че Т.Г. е конфликтна личност и обичайно носи в себе си нож. Двамата се познавали и живеели в едно и също село.  

Вечерта участниците в отбора победител се събрали в центъра на с. Караджово да се почерпят. Там бил и Т.Г., който продължил да се заяжда със З.Х. При поредната обидна реплика двамата се изправили един срещу друг и се сбутали. Т.Г. извадил сгъваем нож и пробол З.Х. в гърба. Това се е случило в първите часове на 12.05.2024 г. На място пристигнали полицейски и лекарски екипи. Пострадалият бил настанен за лечение в болница.

Спрямо обвиняемия Т.Г. е взета от съда мярка за неотклонение "задържане под стража“. Делото е внесено за разглеждане в Окръжен съд-Пловдив.







