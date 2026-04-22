Преди пет години Епископската базилика на Филипопол отвори врати след столетия забрава.

Днес един от най-забележителните културни обекти в страната е живо място, което отново събира хората. Нещо повече, Базиликата е в Индикативния списък на ЮНЕСКО – знак, че тази история вече не принадлежи само на Пловдив.

На 16 май отбелязваме изминатия път и гледаме напред – в очакване Базиликата да заеме своето място на световната сцена.

5 начина да преживеете Базиликата на 16 май

През 2026 г. Епископската базилика отбелязва пет години от повторното си отваряне, а България – 70 години членство в ЮНЕСКО. На 16 май Денят на мозайките събира двата повода в едно.

1. Влезте без билет

От 10:00 до 15:00 ч. Базиликата е с вход свободен. Вътре ви чакат добавена реалност и фотоизложба, която разказва нови истории в познатото пространство.

2. Тръгнете по следите на мозайките

Безплатна пешеходна обиколка (12:00 – 13:30 ч.) ще ви покаже древните мозайки на Пловдив и ще ви разкрие как Базиликата се вписва в античното наследство на града.

3. Превърнете деня в игра

Търсенето на съкровище започва край Базиликата и ви повежда в собствено откривателско приключение. Подходящо за малки и големи.

4. Потопете се в ритъма на деня

Музика на живо, pop-up кафе, food truck, работилници и незабравими срещи. Донесете фестивалното си настроение!

5. Останете след залез слънце

В 20:00 ч. фасадата на Базиликата се превръща в сцена за 3D mapping – светлинен разказ, който събира минало и настояще.