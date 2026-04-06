Техническият университет – София, Филиал Пловдив, събира 45 от най-големите компании в България за 14-ото поредно издание на кариерния форум "Стажове“. На 8 април 2026 г. студенти и ученици ще имат директен достъп до стажантски програми и реални работни позиции в различни сектори на индустрията.

Форумът е утвърдена платформа, която помага на младите специалисти да се ориентират на пазара на труда, съобщиха за Plovdiv24.bg от висшето учебно заведение. Представителите на бизнеса ще презентират възможности за кариерно израстване, като студентите ще имат уникалния шанс да проведат интервюта на място с потенциални работодатели; да се запознаят със свободните позиции в ключови индустриални сектори; да преценят своите шансове за успешна реализация още преди дипломирането си.

За първи път тази година, по инициатива на ръководството на Филиала, събитието разширява своя обхват. Обособена е специална зона за кариерни консултации, която е отворена не само за студенти, но и за ученици от гимназиалния етап. Младежите ще получат ценни съвети за подготовката на документи и поведението си по време на интервю за кандидатстване на конкретна позиция. Те ще научат и какви са изискванията на съвременните компании към бъдещите кадри.

Официалното откриване на форум "Стажове“ е насрочено за 08.04.2026 г. (сряда) от 10:15 ч. Събитието ще се проведе в сградата на Ректората на Техническия университет – Филиал Пловдив, разположен на ул. "Цанко Дюстабанов“ №25.