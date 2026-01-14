44 студенти от Филологическия факултет на ПУ се борят за титлата "Морфолог на годината"

© Филологическият факултет на ПУ ще обяви новия "Морфолог на годината“, който се е представил най-добре в рамките на 28-ото издание на олимпиадата по морфология на съвременния български език.



Церемонията по награждаването на отличниците от традиционния форум е в петък, 16 януари, от 15 часа в осма аудитория в ректората на висшето училище. Миналогодишният победител Георги Георгиев от специалност "Български и италиански език“ ще връчи на наследника си почетна статуетка в присъствието на участниците в състезанието и на предишни носители на званието.



За втора поредна година челната тройка на най-добрите морфолози ще получи и парична награда от семейството на основателя на Пловдивската лингвистична школа проф. д.ф.н. Иван Куцаров – изтъкнат учен, дългогодишен ректор на ПУ и любим преподавател на няколко поколения студенти, който ни напусна през януари 2019-а.



За 28-ото издание на олимпиадата допълнително финансово поощрение осигурява и Студентският съвет на ПУ. Традиционно награди се връчват и от основните съорганизатори на събитието: Филологическия факултет и Лингвистичния клуб "Проф. Борис Симеонов“ в ПУ.



Броят на участниците тази година е значително по-голям от предходната – 44 студенти от общо 12 филологически специалности, в които се изучава български език. Това обяви проф. д-р Красимира Чакърова, която дава идеята за олимпиадата още в самия край на миналия век, тогава като асистент на проф. Иван Куцаров.