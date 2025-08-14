4-годишно дете и майка му от Пловдив са в много тежко състояние, след като бяха пометени от АТВ

© Тежък инцидент разтърси Слънчев бряг днес следобед. Около 14:00 часа 18-годишен младеж от Несебър, наел атракционно АТВ, изгуби контрол над машината и помете пешеходци на алея между два хотела. Пострадали са шестима души, сред които три деца.



Най-тежко е състоянието на 4-годишно момченце от Пловдив и неговата 35-годишна майка – и двамата са в кома в отделението по реанимация. Без опасност за живота са бащата и двете му племеннички на 6 и 12 години.



Служител на хотел "Мелия" също е пострадал – мъжът е със счупен таз, след като е бил ударен от АТВ-то пред входа на сградата.



По първоначални данни, непосредствено след наемането, четириколесното МПС е потеглило по алеята. Водачът твърди, че спирачките са отказали, вероятно поради техническа неизправност. За да избегне челен удар с автомобил, той се отклонил вдясно, качил се на тротоара и помел пешеходците – 35-годишни съпрузи от Пловдив, детето им и племенничките.



След сблъсъка машината ударила и 49-годишния хотелски служител, а след това се забила във фасадата на хотела.



Очевидци разказват за ужасяваща гледка:



"Имаше млада жена в безсъзнание, три линейки бяха на място. Малко дете, на видима възраст около 5–6 години, също беше в безсъзнание. Гледката беше потресаваща“, споделя свидетелят Ивайло Димитров.



Хората, от които е наето превозното средство, отказаха коментар.



Местни жители твърдят, че често виждат подобни АТВ-та да се карат без правила, с висока скорост, докато водачите пушат или гледат телефоните си.



Назначена е автотехническа експертиза, която ще установи дали машината е била технически изправна. Пробите на 18-годишния водач за алкохол и наркотици са отрицателни.