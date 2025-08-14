ЗАРЕЖДАНЕ...
|4-годишно дете и майка му от Пловдив са в много тежко състояние, след като бяха пометени от АТВ
Най-тежко е състоянието на 4-годишно момченце от Пловдив и неговата 35-годишна майка – и двамата са в кома в отделението по реанимация. Без опасност за живота са бащата и двете му племеннички на 6 и 12 години.
Служител на хотел "Мелия" също е пострадал – мъжът е със счупен таз, след като е бил ударен от АТВ-то пред входа на сградата.
По първоначални данни, непосредствено след наемането, четириколесното МПС е потеглило по алеята. Водачът твърди, че спирачките са отказали, вероятно поради техническа неизправност. За да избегне челен удар с автомобил, той се отклонил вдясно, качил се на тротоара и помел пешеходците – 35-годишни съпрузи от Пловдив, детето им и племенничките.
След сблъсъка машината ударила и 49-годишния хотелски служител, а след това се забила във фасадата на хотела.
Очевидци разказват за ужасяваща гледка:
"Имаше млада жена в безсъзнание, три линейки бяха на място. Малко дете, на видима възраст около 5–6 години, също беше в безсъзнание. Гледката беше потресаваща“, споделя свидетелят Ивайло Димитров.
Хората, от които е наето превозното средство, отказаха коментар.
Местни жители твърдят, че често виждат подобни АТВ-та да се карат без правила, с висока скорост, докато водачите пушат или гледат телефоните си.
Назначена е автотехническа експертиза, която ще установи дали машината е била технически изправна. Пробите на 18-годишния водач за алкохол и наркотици са отрицателни.
