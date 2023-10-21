310 са новите случаи на коронавирус у нас, Пловдив отново е сред първенците по новозаразени

Ще гласувате ли на предстоящите местни избори и как?

Да, за кмет на Пловдив, районен кмет и общинска листа от една и съща формация

Да, ще гласувам за кмет на Пловдив от една формация, за общинска листа от друга

Да, ще гласувам само за кмет

Да, ще гласувам само за общинска листа

Да, ще гласувам само за районен кмет

Все още се колебая