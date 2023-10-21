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|310 са новите случаи на коронавирус у нас, Пловдив отново е сред първенците по новозаразени
Трима са починали, а 408 са излекувани.
В болници за лечение остават 423 пациенти. От тях 24-ма са в интензивни отделения. 59 са новоприетите пациенти.
През последните 24 часа са поставени 3 714 ваксини.
Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 10; Бургас - 25; Варна - 20; Велико Търново - 11; Видин - 2; Враца - 6; Габрово - 9; Добрич - 2; Кърджали - 0; Кюстендил - 1; Ловеч - 8; Монтана - 3; Пазарджик - 6; Перник - 6; Плевен - 2; Пловдив - 19; Разград - 4; Русе - 13; Силистра - 4; Сливен - 13; Смолян - 0; София област - 8; София град - 85; Стара Загора - 25; Търговище - 2; Хасково - 5; Шумен - 11; Ямбол - 10 души.
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