ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|3 месеца след ПТП със загинал край Пловдив днес станаха ясни първите подробности
На въпросната дата 49-годишният Стоян Машкунски седнал зад волана на "Мерцедес Е350" след употреба на алкохол. В колата имало още четирима човека. Движел се с висока скорост и не успял да вземе един от завоите.
Според първоначалните свидетелски показания колата се е движила с около 200 км/час, но при експертизата е установено, че реално е била 160 километра в час. Водачът е имал 1.4 промила алкохол в кръвта, но след изследванията е записано 0.8, което е минималната граница за подсъдимост.
Катастрофата става на пътя за Съединение. Водачът не успява да вземе завой и колата продължава направо в полето. При удара стъкленият таван отскача, след него и починалият, обясни пред камерата на Plovdiv24.bg прокурорът по делото Борис Михов.
Наказанието за причиняване на смърт по непредпазливост заради нарушаване на правилата за движение по пътищата е от 10 до 15 години. Водачът е задържан веднага след катастрофата, като в двумесечния срок за извършено престъпление по непредпазливост е приключено досъдебното производство и делото е внесено в съда.
Част от свидетелите и съответно - частни обвинители, живеят във Франция, но това, според прокурора не би следвало да затрудни по някакъв начин процеса. Конституирането на ненавършило 18 години лице става с разрешение на майката, която е в чужбина. Отлагането на днешното заседание се случи, за да се даде възможност за предоставяне пред съда на всички необходими пълномощни.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Кардиохирурзи в Пловдив спасиха живота на млада жена след рядък и...
10:18 / 04.02.2026
Брокер договори два нови парцела за жилищно строителство в Пловди...
10:09 / 04.02.2026
274 свободни работни места в Бюрото по труда в Пловдив
10:00 / 04.02.2026
В Пловдив граждани сигнализират за необичайно високи сметки за то...
08:43 / 04.02.2026
Нови визуализации на пространството срещу "Тримонциум"
08:22 / 04.02.2026
Дим стресна шофьори в Пловдив
16:54 / 03.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
DARA: Взех решение за "Евровизия"
18:55 / 02.02.2026
Мариана Попова: Бях смазана. Да, смазана
15:41 / 02.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS