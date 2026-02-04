ИЗПРАТИ НОВИНА
3 месеца след ПТП със загинал край Пловдив днес станаха ясни първите подробности
Автор: Диана Бикова 14:45
© Plovdiv24.bg
Окръжният съд в Пловдив отложи за 26 февруари съдебен процес за причиняване на катастрофа със смъртен случай и ранен. Произшествието е станало на 26 октомври 2025 г. на третокласния път III-805 край село Костиево, предава репортер на Plovdiv24.bg.

На въпросната дата 49-годишният Стоян Машкунски седнал зад волана на "Мерцедес Е350" след употреба на алкохол. В колата имало още четирима човека. Движел се с висока скорост и не успял да вземе един от завоите. 

Според първоначалните свидетелски показания колата се е движила с около 200 км/час, но при експертизата е установено, че реално е била 160 километра в час. Водачът е имал 1.4 промила алкохол в кръвта, но след изследванията е записано 0.8, което е минималната граница за подсъдимост.

Катастрофата става на пътя за Съединение. Водачът не успява да вземе завой и колата продължава направо в полето. При удара стъкленият таван отскача, след него и починалият, обясни пред камерата на Plovdiv24.bg прокурорът по делото Борис Михов. 

Наказанието за причиняване на смърт по непредпазливост заради нарушаване на  правилата за движение по пътищата е от 10 до 15 години. Водачът е задържан веднага след катастрофата, като в двумесечния срок за извършено престъпление по непредпазливост е приключено досъдебното производство и делото е внесено в съда. 

Част от свидетелите и съответно - частни обвинители, живеят във Франция, но това, според прокурора не би следвало да затрудни по някакъв начин процеса. Конституирането на ненавършило 18 години лице става с разрешение на майката, която е в чужбина. Отлагането на днешното заседание се случи, за да се даде възможност за предоставяне пред съда на всички необходими пълномощни.



