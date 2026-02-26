ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|8 години затвор за шофьор, причинил фатална катастрофа до Пловдив
Инцидентът е от 26 октомври 2025 година на третокласния път между Войсил и Съединение. Машкунски не успява да вземе завой, изпуска управлението на своя мерцедес, който се приземява в отводнителен канал. От колата изхвърча Филко Спасов, който загива на място. В автомобила се возят още две жени, като едната от тях е с три средни и една тежка телесна повреда.
49-годишният Стоян Машкунски се призна днес за виновен и прие всички факти и обстоятелства по обвинителния акт, поради което делото приключи по съкратената процедура.
От пледоаритята на прокурора стана ясно, че подсъдимият има множество нарушения на закона за движение по пътищата, като първите от тях са още от 2004 година. По-фрапантното е, че година преди фаталната катастрофа Машкунски е заловен да шофира с 0,77 промила в кръвта, а през 2025 година той има друго наложено наказание за превишена скорост.
"Съжалявам за случилото се и изказвам съболезнования на близките на починалия. Поемам вината си, разбирам грешката, която направих. Отговорен и любящ баща съм, работил съм за престижни компании. Съвестен съм. За първи път ми се случва подобно нещо. Сигурен и убеден съм, че никога повече няма да се повтори", заяви пред съда Стоян Машкунски.
Той бе осъден на 12 години затвор, което след редуцирането с една трета става 8 години при първоначален общ режим. Книжката му се отнема за 11 години, а освен това ще трябва да плати и разноски по делото в размер на 1564 евро.
Присъдата подлежи на обжалване пред Апелативен съд - Пловдив в 15-дневен срок.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2
|
Коментари (3)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятелиПокажи и всички отговори
преди 2 мин.
0
преди 4 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Решено: Локо ще плаща 3081,47 евро на месец за ползването на стад...
11:24 / 26.02.2026
Пловдивчанка: Вечеря за двама със салата, две пици и два десерта ...
11:07 / 26.02.2026
Решено: Увеличават заплатите в община Пловдив със задна дата
11:07 / 26.02.2026
"Почетна значка на град Пловдив" за Иван Странджев
10:08 / 26.02.2026
МВР Пловдив: Човекът е бил легнал на жп линиите между "Смирненски...
09:19 / 26.02.2026
Влак блъсна фатално човек в Пловдив
09:10 / 26.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Веселин Маринов напусна България през летище "Пловдив"
14:12 / 25.02.2026
Климатологът Симеон Матев: Март е един от най-трудните
14:06 / 25.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS