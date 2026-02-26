ИЗПРАТИ НОВИНА
8 години затвор за шофьор, причинил фатална катастрофа до Пловдив
Автор: Стойчо Генов 12:55
© Plovdiv24.bg
Приключи делото в Окръжен съд - Пловдив срещу Стоян Машкунски, който бе обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост, след като е предизвикал катастрофа, шофирайки с алкохол 0,89 промила в кръвта и със скорост от 161 километра в час, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Инцидентът е от 26 октомври 2025 година на третокласния път между Войсил и Съединение. Машкунски не успява да вземе завой, изпуска управлението на своя мерцедес, който се приземява в отводнителен канал. От колата изхвърча Филко Спасов, който загива на място. В автомобила се возят още две жени, като едната от тях е с три средни и една тежка телесна повреда.

49-годишният Стоян Машкунски се призна днес за виновен и прие всички факти и обстоятелства по обвинителния акт, поради което делото приключи по съкратената процедура.

От пледоаритята на прокурора стана ясно, че подсъдимият има множество нарушения на закона за движение по пътищата, като първите от тях са още от 2004 година. По-фрапантното е, че година преди фаталната катастрофа Машкунски е заловен да шофира с 0,77 промила в кръвта, а през 2025 година той има друго наложено наказание за превишена скорост.

"Съжалявам за случилото се и изказвам съболезнования на близките на починалия. Поемам вината си, разбирам грешката, която направих. Отговорен и любящ баща съм, работил съм за престижни компании. Съвестен съм. За първи път ми се случва подобно нещо. Сигурен и убеден съм, че никога повече няма да се повтори", заяви пред съда Стоян Машкунски.

Той бе осъден на 12 години затвор, което след редуцирането с една трета става 8 години при първоначален общ режим. Книжката му се отнема за 11 години, а освен това ще трябва да плати и разноски по делото в размер на 1564 евро.

Присъдата подлежи на обжалване пред Апелативен съд - Пловдив в 15-дневен срок.



0
 
 
добро момче,не е някакво съвестно , нека полежи, ама отнетия живот не ще върне !
0
 
 
161 км какво са оная ненормална ифлуфлу иска с 240 да кара и никой да не и се пречка.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

