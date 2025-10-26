ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мъж е открит мъртъв до тежко катастрофирала кола в канавката, трима са в болница в Пловдив
На място са установени водачът и две пътнички, които са транспортирани в болница.
При оглед на местопроизшествието извън колата е открит още един пътник, чиято смърт е констатирана. По случая е образувано досъдебно производство, причините и обстоятелствата около катастрофата се разследват.
