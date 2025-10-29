ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|28 студенти от пет университета и 21 специалности работят заедно за бъдещето на храната в Пловдив
Програмата GEN I предлага качествено нов подход към подготовката на млади предприемачи и лидери в България. Студентите ще работят с методологията Дизайн мислене, за да създадат решения, ориентирани към реалните нужди на бизнеса.
Зад програмата застават инициаторите от Schwarz IT България в партньорство с пет висши училища в Пловдив: Университет по хранителни технологии (УХТ) – Пловдив, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски“, Медицински университет – Пловдив, Технически университет – София, филиал Пловдив, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев“. Инициативата е под патронажа на областния управител на Пловдив проф. Христина Янчева и е подкрепена от Община Пловдив.
"В успешното пилотно издание във Варна имахме представители на 18 специалности от три висши училища, а сега в Пловдив селекцията е още по-обещаваща. Нямаме търпение да видим как ще се сработят те с помощта на изключително опитните ни ментори и какви иновативни проекти ще представят на финала,“ заяви Михаил Петров, главен изпълнителен директор на Schwarz IT България. Той подчерта, че силният старт на програмата в Пловдив стана възможен благодарение на обединените усилия на академичните среди, държавната и местна власт и бизнеса. "Ние, също като студентите в програмата, работим заедно, защото само с обща визия и обединени усилия можем да подкрепим бъдещите предприемачи и лидери на България да се подготвят за предизвикателствата на новата реалност пред всички нас“, допълни Михаил Петров.
"Впечатлена съм от интереса към програмата и се радвам, че при една много сериозна конкуренция бяха определени участниците в петте отбора. Одобрените кандидати са с различни и на пръв поглед разнородни специалности, което, убедена съм, ще доведе до синергия на знания, умения и гледни точки. Очаква ни интересно състезание,“ заяви проф. Христина Янчева.
28-те студенти в Пловдив бяха внимателно селектирани от всички подадени в срок кандидатури. Освен че идват от различни специалности, те са на различна възраст и на различен етап от обучението си – от първи курс в бакалавърски програми до магистърски програми. Участниците вече са разделени в пет отбора, в които бъдещи специалисти по биотехнологии и инструктори по диетика ще работят заедно със студенти по мехатроника и бизнес мениджмънт. Комплексни и иновативни решения на общи задачи ще търсят в екип и млади надежди в авиацията, графичния дизайн, лечебните и етерични растения, химия, биотехнологии и философия.
Работата на отборите ще премине през три етапа. От страна на бизнеса, редом с инициаторите от Schwarz IT България, с ментори и реални казуси ще се включат Kaufland България и Фикосота България. Програмата получава и специална подкрепа от Оливър Ханиш, представител на Campus Founders – една от най-големите екосистеми за стартъпи в Европа, който ще бъде и част от журито на финала.
Всички успешно преминали през GEN I: ГЕНЕРАЦИЯ ИНОВАЦИЯ ще придобият сертификат за усвоени умения и знания по методологията Дизайн мислене. За периода на обучение всички участници ще получат индивидуални стипендии на стойност 450 лева.
Списък на специалностите, в които се обучават студентите от втория випуск на
GEN I: ГЕНЕРАЦИЯ ИНОВАЦИЯ:
Анализ и контрол на храни и хранителни добавки
Авиационна техника и технологии
Биотехнологии
Бизнес и информационни технологии
Бизнес мениджмънт
Графичен дизайн и фотография
Индустриален мениджмънт
Инспектор обществено здраве
Инструктор диетично хранене
Компютърни системи и технологии
Лечебни и етерични растения (магистърска програма)
Макроикономика
Маркетинг
Медицинска биология
Международни икономически отношения
Мехатроника
Софтуерни технологии и дизайн
Счетоводство
Философия
Химия с маркетинг
Хотелиерство и ресторантьорство
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Катастрофа с такси на неочаквано място в Пловдив
10:14 / 29.10.2025
Цените на имотите в Пловдив поскъпват пропорционално на забогатяв...
09:23 / 29.10.2025
Източвана ли е УМБАЛ "Пловдив" (Окръжна)?
09:09 / 29.10.2025
Първата китайска индустриална инвестиция у нас е факт, днес я отк...
08:27 / 29.10.2025
"Тенис без граници" – благотворителен бинарен урок по спорт и анг...
23:30 / 28.10.2025
Едно от най-старите и предпочитани училища в Пловдив празнува 155...
21:22 / 28.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
20:17 / 27.10.2025
97 свидетели срещу показно арестувана директорка в Пловдив
12:42 / 28.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS