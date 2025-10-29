ИЗПРАТИ НОВИНА
28 студенти от пет университета и 21 специалности работят заедно за бъдещето на храната в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:04
28 студенти от 21 специалности* и пет висши училища в Пловдив се обединяват в търсене на иновативни решения за бъдещето на храната. Участниците във второто издание на образователната програма GEN I: ГЕНЕРАЦИЯ ИНОВАЦИЯ бяха избрани след сериозна селекция и вече са разпределени в пет мултидисциплинарни отбора, които ще работят по реални бизнес казуси през зимния семестър. Всеки екип има свой ментор, който ще го подпомага в разработването на проекта и в подготовката за финалното представяне през януари 2026 г., когато най-доброто решение ще бъде отличено с награда от 10 000 лева.

Програмата GEN I предлага качествено нов подход към подготовката на млади предприемачи и лидери в България. Студентите ще работят с методологията Дизайн мислене, за да създадат решения, ориентирани към реалните нужди на бизнеса.

Зад програмата застават инициаторите от Schwarz IT България в партньорство с пет висши училища в Пловдив: Университет по хранителни технологии (УХТ) – Пловдив, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски“, Медицински университет – Пловдив, Технически университет – София, филиал Пловдив, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев“. Инициативата е под патронажа на областния управител на Пловдив проф. Христина Янчева и е подкрепена от Община Пловдив.

"В успешното пилотно издание във Варна имахме представители на 18 специалности от три висши училища, а сега в Пловдив селекцията е още по-обещаваща. Нямаме търпение да видим как ще се сработят те с помощта на изключително опитните ни ментори и какви иновативни проекти ще представят на финала,“ заяви Михаил Петров, главен изпълнителен директор на Schwarz IT България. Той подчерта, че силният старт на програмата в Пловдив стана възможен благодарение на обединените усилия на академичните среди, държавната и местна власт и бизнеса. "Ние, също като студентите в програмата, работим заедно, защото само с обща визия и обединени усилия можем да подкрепим бъдещите предприемачи и лидери на България да се подготвят за предизвикателствата на новата реалност пред всички нас“, допълни Михаил Петров.

"Впечатлена съм от интереса към програмата и се радвам, че при една много сериозна конкуренция бяха определени участниците в петте отбора. Одобрените кандидати са с различни и на пръв поглед разнородни специалности, което, убедена съм, ще доведе до синергия на знания, умения и гледни точки. Очаква ни интересно състезание,“ заяви проф. Христина Янчева.

28-те студенти в Пловдив бяха внимателно селектирани от всички подадени в срок кандидатури. Освен че идват от различни специалности, те са на различна възраст и на различен етап от обучението си – от първи курс в бакалавърски програми до магистърски програми. Участниците вече са разделени в пет отбора, в които бъдещи специалисти по биотехнологии и инструктори по диетика ще работят заедно със студенти по мехатроника и бизнес мениджмънт. Комплексни и иновативни решения на общи задачи ще търсят в екип и млади надежди в авиацията, графичния дизайн, лечебните и етерични растения, химия, биотехнологии и философия.

Работата на отборите ще премине през три етапа. От страна на бизнеса, редом с инициаторите от Schwarz IT България, с ментори и реални казуси ще се включат Kaufland България и Фикосота България. Програмата получава и специална подкрепа от Оливър Ханиш, представител на Campus Founders – една от най-големите екосистеми за стартъпи в Европа, който ще бъде и част от журито на финала.

Всички успешно преминали през GEN I: ГЕНЕРАЦИЯ ИНОВАЦИЯ ще придобият сертификат за усвоени умения и знания по методологията Дизайн мислене. За периода на обучение всички участници ще получат индивидуални стипендии на стойност 450 лева.

Списък на специалностите, в които се обучават студентите от втория випуск на

GEN I: ГЕНЕРАЦИЯ ИНОВАЦИЯ:

Анализ и контрол на храни и хранителни добавки

Авиационна техника и технологии

Биотехнологии

Бизнес и информационни технологии

Бизнес мениджмънт

Графичен дизайн и фотография

Индустриален мениджмънт

Инспектор обществено здраве

Инструктор диетично хранене

Компютърни системи и технологии

Лечебни и етерични растения (магистърска програма)

Макроикономика

Маркетинг

Медицинска биология

Международни икономически отношения

Мехатроника

Софтуерни технологии и дизайн

Счетоводство

Философия

Химия с маркетинг

Хотелиерство и ресторантьорство







