24 700 нарушения за превишена скорост за 13 дни
Автор: Ивет Калчишкова 12:50
© Plovdiv24.bg
От 7 септември до днес са установени повече от 24 700 нарушения за превишена скорост, съобщи комисар Мария Ботева на специален брифинг в Пловдив по време на седмицата на Европейската мобилност, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Тя сподели добрата новина, че през вчерашния ден по пътищата в страната не е загинал нито един гражданин. 

Комисар Ботева допълни, че от началото на годината до вчерашния ден са издадени над 1 199 000 електронни фиша за нарушения и повече от 10 хиляди акта на водачи.

Освен за водачите, новите правила засягат и пешеходците. От началото на кампанията до вчера са били проверени повече от 13 142 пешеходци.

Тя бе категорична, че глобите и последиците за нарушителите не са леки и се надява хората да бъдат разумни и да спазват закона. 

По повод празничните дни днес се ограничава движението на товарни автомобили над 12 тона с ремарке и полуремарке на АМ "Тракия", "Хемус" и "Струма" в диапазона от 17 до 20 часа. 

Същата организация за утрешния ден от 8 до 12 часа, а на 22 септември правилото ще важи от 14 до 20 часа. 

Комисарят допълни, че се засилва линейният контрол по пътищата. Ще продължат проверките по населените места за алкохол, наркотици и скорост. 

Тя разясни, че когато един водач се движи по магистрала с 140 км/ч, то другият участник в движението не следва да го изпреварва, защото така той надвишава наложената от закона скорост. 

От МВР апелират водачите да бъдат концентрирани и отговорни на пътя. 

Повече можете да видите във видеото. 








Кръговите кръстовища на асеновградско са ограничени на 40 км ,намалям на 70 след знака и а те ме задминават все едно съм спрял, че и ми свирят че преча. Никой не ги спазва, ако някой намали на 40 незнам какво ще се случи... те хванали 24700 нарушителя
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

