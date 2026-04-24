Изясняват се обстоятелствата около катастрофа на пътя Пловдив - Хасково, при която снощи е загинал пешеходец.
Според получения след 22.30 ч. сигнал инцидентът настъпил край Садово, където внезапно излязъл на пътното платно мъж бил блъснат от товарен автомобил "Мерцедес“. От пристигналия лекарски екип е констатирана смъртта на пешеходеца – 20-годишен пловдивчанин.
Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на 57-годишния водач са отрицателни. С полицейска заповед той е задържан за едно денонощие.
По случая е образувано досъдебно производство, работата продължават служители от сектор "Разследване на престъпления по транспорта“, съобщиха от пресцентъра на ОД МВР Пловдив.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!