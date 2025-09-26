© виж галерията Комплексът за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) в Пловдив отбеляза тържествено своята 20-годишнина под мотото "Следа, която остава“. Юбилейното събитие събра различни поколения деца и семейства, ползвали през годините услугите на комплекса, както и социални работници и специалисти, работили или работещи в него, представители на институции, партньори, приятели и съмишленици.



Сред гостите бяха зам.-кметът по спорт, младежки дейности и социална политика Николай Бухалов, директорът на Дирекция "Социална политика“ Веселина Ботева, представители на държавни институции като Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за качеството на социалните услуги, общински служби и неправителствени организации.



"През тези 20 години тук беше създаден един страхотен колектив – от хора с големи сърца, готови във всеки един момент да помогнат. Социалните услуги в Пловдив са на много високо ниво и това се дължи именно на професионализма, отдадеността и човечността на специалистите, които работят на терен. Смятам, че и занапред тази устойчивост и грижа ще бъдат запазени и надграждани. Благодаря ви, че продължавате да помагате – тихо, последователно и с истинска загриженост за всяко дете и семейство“, заяви зам.-кметът Николай Бухалов.



Комплексът е създаден през 2005 г. като един от десетте пилотни проекта в България, целящи да въведат нов модел на социална подкрепа след началото на процеса по деинституционализация на грижата за деца. Днес той обединява осем структури: Център за обществена подкрепа, Център за работа с деца на улицата, Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности, Звено "Майка и бебе“, Център за временно настаняване, Център за социални и здравни услуги и два Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания.



По време на юбилейната церемония бяха припомнени основните предизвикателства и постижения през годините. Раздадени бяха 20 благодарствени плакета на организации и личности, допринесли за развитието на комплекса. Представени бяха и два специални юбилейни проекта – вестник, проследяващ най-важните моменти от историята на КСУДС, и книгата "Следи в следата“ от журналистката и писател Екатерина Костова, която събира 20 истински истории за хората и събитията, оставили следа през двете десетилетия на съществуване на услугата.



"Какво направихме за нуждаещите се от подкрепа през тези 20 години? Стигнахме до над 11 000 деца и техните семейства“, сподели директорът на комплекса Недка Василева-Петрова, чиято отдаденост продължава да движи мисията на КСУДС напред.



Пресцентър на Община Пловдив



