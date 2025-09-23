ЗАРЕЖДАНЕ...
|18-годишна ученичка от Пловдив има 200 медала от математически състезания
"Абстрактното мислене е много важно качество за човек, който се занимава с математика“, категорична е и 18-годишната ученичка от Пловдив Димана Праматарова, която е носител на над 200 медала от математически състезания у нас и в чужбина. "В свободното си време обичам да рисувам графика и акрил, обичам да чета и да гледам анимета“, коментира още тя.
Дванадесетокласничката Димана Праматарова от пловдивската МГ "Академик Кирил Попов“ е сред най-успешните млади математици в България. Едва на 18 години, тя има зад гърба си над 200 отличия от национални и международни математически състезания, a през 2025 г. донесе ново престижно признание за страната ни – първа награда на Mu Alpha Theta от най-големия световен научен форум за гимназисти Regeneron ISEF в САЩ.
Любовта ѝ към математиката започва в първи клас, когато учителката ѝ от ОУ "Райна Княгиня“ Божанка Панайотова забелязва таланта ѝ . Димана се явява на Коледното математическо състезание, решава всички задачи вярно и попада в топ 10 на града под тепетата- Пловдив. Оттам насетне математиката се превръща в нейна страст. "Първото ми състезание ме запали по състезателната математика, тъй като преди него не бях виждала подобни задачи“ спомня си тя.
По-късно Димана продължава образованието си в Математическата гимназия в Пловдив, където учителката Кремена Симеонова ѝ помага да навлезе в света на научните разработки. "Тя е един от хората, които ме запалиха по математическите проучванията“ разказва Димана.
Последователност и упоритост са двете качества, в които според математичката се корени нейния успех. "Когато човек чуе за математически успехи и си представя, че решавам задачи денонощно. Реалността обаче е доста по-нормална. Средно отделям между 1 и 2 часа на ден за задачи. Разбира се, когато това се прави всеки ден, усилията със сигурност се наслагват. Към тях трябва да се добавят и допълнителните академии, които съм повещавала във времето, но така или иначе – със сигурност не е нещо непосилно“, коментира Димана.
"Важна роля за развитието на таланта ѝ имат освен учителите и семейството ѝ. Родителите ѝ винаги я подкрепят: "Когато бях малка, решавахме задачи заедно с майка ми, а тя винаги ме е мотивирала,“ споделя Димана. По-късно менторът Мирослав Маринов я насочва към нови предизвикателства и международни програми.
През лятото на 2025 г. Димана е избрана да участва в престижната изследователска програма RSI (Research Science Institute), организирана от MIT и Центъра за талантливи млади учени. Тя се класира след интервю с професори и доктори от ИМИ-БАН – признание, което получават само най-изявените гимназисти в България.
В рамките на програмата Димана работи под ръководството на проф. Рьота Инагаки в катедрата по математика на MIT по проект в областта на изброителната комбинаторика с елементи от теорията на числата. Заедно с менторите си изследва нови числови редици, дефинира ги и доказва тяхната периодичност. Заедно с новите знания, Димана печели и нови контакти. "RSI ми подари не само научен опит, но и приятели от цял свят,“ споделя тя. Сред най-незабравимите моменти за нея остава Международната вечер, когато заедно с Атанас Митрев представят викторина и български сувенири, а накрая, водени от д-р Жени Сендова, повеждат българско хоро.
"Най-важното качество, на което ме е научила математиката, е как да подхождам към всеки въпрос – с логика, постоянство и креативност,“ категорична е талантливата математичка.
Въпреки впечатляващите постижения, Димана остава силно стъпила на земята. Тя все още не е избрала окончателно професионалния си път, но знае, че със сигурност иска да продължи с математика в престижен университет. Планира да бъде ментор на по-малки ученици от УчИМИУчИМИ (Ученически институт по математика и информатика), за да предаде опита си и да ги насърчи да развиват своя потенциал. "Бих посъветвала децата, които се колебаят дали математиката е за тях, да бъдат себе си и да следват мечтите си. Не е нужно на всяка цена да се състезават, важното е сами да открият какво ги вдъхновява.“
Димана е сред лицата и на информационната кампания "Смятай!“, която Kaufland реализира заедно със Съюза на математиците в България по повод предстоящото приемане на страната ни в еврозоната. Инициативата има двойна мисия – да внесе спокойствие и прозрачност около предстоящото въвеждане на еврото у нас и да даде сцена на най-талантливите млади математици.
