ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
17 училища в Пловдив и областта с нови директори
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:21Коментари (0)511
©
17 училища в Пловдив и областта ще посрещнат новата учебна година с нови директори. 28 кандидати бяха допуснати до участие в конкурсите на 26 общински училища в Пловдив и областта, обявени от Министерството на образованието и науката. Избрани са ръководители само на 17 учебни заведения, за останалите нито един от кандидатите не е събрал необходимия брой точки.

Сред спечелилите е съпругата на бившия министър на образованието проф. д-р Галин Цоков, който е начело на новосъздадения Институт по образованието към МОН. Антония Цокова бе временно изпълняващ длъжността в ОУ "Яне Сандански“след смъртта на дългогодишния директор Маргарита Бозова, пише u4avplovdiv.com.

Значителен брой от класираните на първо място са заемали поста до конкурс. В страната се проведе селекция за общо 400 държавни и общински учебни заведения, регионални центрове за подкрепа процеса на приобщаващо образование, центрове за специална образователна подкрепа.

Припомняме, че без претенденти останаха две училища – Професионалната гимназия по селско стопанство в Куклен и ОУ "Св.св. Кирил и Методий“ в с. Дълбок извор, община Първомай. Това стана причината Регионалното управление на образованието – Пловдив да прекрати процедурата за избор.

ПловдивПрес припомня, че конкурсите се проведоха в два етапа – писмен и събеседване. Тестът с 50 въпроса беше единен за цялата страна, а за допускане до следващия етап бяха необходими минимум 30 точки. Акцентът при устния изпит беше върху решаване на казуси, пряко свързани с работата и отговорностите на ръководителите в училищното и предучилищното образование. Кандидатите трябваше да развият концепцията си и да отговарят на допълнителни въпроси, поставени от членовете на комисията.

Ето кои са класираните:

ОУ "Гео Милев“ – Блага Стойчева

ОУ "Яне Сандански“ – Антония Цокова

СУ "Св. Константин-Кирил Философ“ – Елена Сарафова

СУ "Св. Софроний Врачански“ – Ростислав Копринков

ОУ "Проф. д-р Асен Златаров“ – с. Боянци – Диана Иванова

ОУ "Христо Смирненски“ – с. Ново село – Марияна Ставрева

Професионална гимназия по машиностроене – Татяна Димитрова-Славова

ОУ "Св. св. Кирил и Методий“ – с. Стрелци – Красимира Попова

СУ "Христо Смирненски“ – Брезово – Христина Авкова

ОУ "Христо Г. Данов“ – с. Розино – Калин Станков

СУ "Васил Левски“ – Карлово – Димитрия Каралова

ОУ "Св. св. Кирил и Методий“ – с. Костиево – Йорданка Червенкова

Професионална гимназия по лозарство и винарство "Христо Ботев“ – Перущица – Рени Косева

ОУ "Св. св. Кирил и Методий“ – с. Кадиево – Ралица Семерджиева

ОУ “ Христо Ботев “ – с. Поповица – Силвия Тонева

ОУ "Георги С. Раковски“ – с. Болярци – Даниела Панчева

СУ "Отец Паисий“ – Куклен – Пенка Кръстева

Няма класирани кандидати за ОУ "Петър Бонев“ в Перущица, НУ "Неделя Петкова“ в Сопот, СУ "Иван Вазов“ в Сопот, ОУ "Отец Паисий“ в с. Песнопой, ОУ "Отец Паисий“ в с. Стряма, ОУ "Св.св. Кирил и Методий“ в с. Устина.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Убиецът от Първомай е нанесъл смъртоносния удар с нож още от врат...
10:20 / 20.08.2025
Едва 14 градуса в Пловдив тази сутрин
08:41 / 20.08.2025
Заради нов топлопровод ограничават движението в "Северен"
06:10 / 20.08.2025
Затварят част от улица в Пловдив
06:00 / 20.08.2025
Прокуратурата в Пловдив разкрива подробности за жестокото убийств...
19:13 / 19.08.2025
Убиецът от Пловдив взел пистолета от дрехите на сина си и с два к...
17:14 / 19.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Лора Крумова!
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украинците са навсякъде, а местните са недоволни
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украинците са навсякъде, а местните са недоволни
12:01 / 18.08.2025
Ако работник се пенсионира по чл. 68а, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
Ако работник се пенсионира по чл. 68а, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
18:43 / 18.08.2025
Почина голям актьор
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
09:47 / 19.08.2025
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. В Гърция и Турция също се вдигат стабилно
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. В Гърция и Турция също се вдигат стабилно
08:55 / 18.08.2025
Ако имате спестени над 10 000 лв., които не са в банка, ето как най-лесно и бързо можете да ги обмените в евро
Ако имате спестени над 10 000 лв., които не са в банка, ето как най-лесно и бързо можете да ги обмените в евро
08:17 / 18.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Убийство в Първомай
Лято 2025
Водна криза
Нов православен храм в "Тракия"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: