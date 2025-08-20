17 училища в Пловдив и областта с нови директори

© 17 училища в Пловдив и областта ще посрещнат новата учебна година с нови директори. 28 кандидати бяха допуснати до участие в конкурсите на 26 общински училища в Пловдив и областта, обявени от Министерството на образованието и науката. Избрани са ръководители само на 17 учебни заведения, за останалите нито един от кандидатите не е събрал необходимия брой точки.



Сред спечелилите е съпругата на бившия министър на образованието проф. д-р Галин Цоков, който е начело на новосъздадения Институт по образованието към МОН. Антония Цокова бе временно изпълняващ длъжността в ОУ "Яне Сандански“след смъртта на дългогодишния директор Маргарита Бозова, пише u4avplovdiv.com.



Значителен брой от класираните на първо място са заемали поста до конкурс. В страната се проведе селекция за общо 400 държавни и общински учебни заведения, регионални центрове за подкрепа процеса на приобщаващо образование, центрове за специална образователна подкрепа.



Припомняме, че без претенденти останаха две училища – Професионалната гимназия по селско стопанство в Куклен и ОУ "Св.св. Кирил и Методий“ в с. Дълбок извор, община Първомай. Това стана причината Регионалното управление на образованието – Пловдив да прекрати процедурата за избор.



ПловдивПрес припомня, че конкурсите се проведоха в два етапа – писмен и събеседване. Тестът с 50 въпроса беше единен за цялата страна, а за допускане до следващия етап бяха необходими минимум 30 точки. Акцентът при устния изпит беше върху решаване на казуси, пряко свързани с работата и отговорностите на ръководителите в училищното и предучилищното образование. Кандидатите трябваше да развият концепцията си и да отговарят на допълнителни въпроси, поставени от членовете на комисията.



Ето кои са класираните:



ОУ "Гео Милев“ – Блага Стойчева



ОУ "Яне Сандански“ – Антония Цокова



СУ "Св. Константин-Кирил Философ“ – Елена Сарафова



СУ "Св. Софроний Врачански“ – Ростислав Копринков



ОУ "Проф. д-р Асен Златаров“ – с. Боянци – Диана Иванова



ОУ "Христо Смирненски“ – с. Ново село – Марияна Ставрева



Професионална гимназия по машиностроене – Татяна Димитрова-Славова



ОУ "Св. св. Кирил и Методий“ – с. Стрелци – Красимира Попова



СУ "Христо Смирненски“ – Брезово – Христина Авкова



ОУ "Христо Г. Данов“ – с. Розино – Калин Станков



СУ "Васил Левски“ – Карлово – Димитрия Каралова



ОУ "Св. св. Кирил и Методий“ – с. Костиево – Йорданка Червенкова



Професионална гимназия по лозарство и винарство "Христо Ботев“ – Перущица – Рени Косева



ОУ "Св. св. Кирил и Методий“ – с. Кадиево – Ралица Семерджиева



ОУ “ Христо Ботев “ – с. Поповица – Силвия Тонева



ОУ "Георги С. Раковски“ – с. Болярци – Даниела Панчева



СУ "Отец Паисий“ – Куклен – Пенка Кръстева



Няма класирани кандидати за ОУ "Петър Бонев“ в Перущица, НУ "Неделя Петкова“ в Сопот, СУ "Иван Вазов“ в Сопот, ОУ "Отец Паисий“ в с. Песнопой, ОУ "Отец Паисий“ в с. Стряма, ОУ "Св.св. Кирил и Методий“ в с. Устина.