|17 училища в Пловдив и областта с нови директори
Сред спечелилите е съпругата на бившия министър на образованието проф. д-р Галин Цоков, който е начело на новосъздадения Институт по образованието към МОН. Антония Цокова бе временно изпълняващ длъжността в ОУ "Яне Сандански“след смъртта на дългогодишния директор Маргарита Бозова, пише u4avplovdiv.com.
Значителен брой от класираните на първо място са заемали поста до конкурс. В страната се проведе селекция за общо 400 държавни и общински учебни заведения, регионални центрове за подкрепа процеса на приобщаващо образование, центрове за специална образователна подкрепа.
Припомняме, че без претенденти останаха две училища – Професионалната гимназия по селско стопанство в Куклен и ОУ "Св.св. Кирил и Методий“ в с. Дълбок извор, община Първомай. Това стана причината Регионалното управление на образованието – Пловдив да прекрати процедурата за избор.
ПловдивПрес припомня, че конкурсите се проведоха в два етапа – писмен и събеседване. Тестът с 50 въпроса беше единен за цялата страна, а за допускане до следващия етап бяха необходими минимум 30 точки. Акцентът при устния изпит беше върху решаване на казуси, пряко свързани с работата и отговорностите на ръководителите в училищното и предучилищното образование. Кандидатите трябваше да развият концепцията си и да отговарят на допълнителни въпроси, поставени от членовете на комисията.
Ето кои са класираните:
ОУ "Гео Милев“ – Блага Стойчева
ОУ "Яне Сандански“ – Антония Цокова
СУ "Св. Константин-Кирил Философ“ – Елена Сарафова
СУ "Св. Софроний Врачански“ – Ростислав Копринков
ОУ "Проф. д-р Асен Златаров“ – с. Боянци – Диана Иванова
ОУ "Христо Смирненски“ – с. Ново село – Марияна Ставрева
Професионална гимназия по машиностроене – Татяна Димитрова-Славова
ОУ "Св. св. Кирил и Методий“ – с. Стрелци – Красимира Попова
СУ "Христо Смирненски“ – Брезово – Христина Авкова
ОУ "Христо Г. Данов“ – с. Розино – Калин Станков
СУ "Васил Левски“ – Карлово – Димитрия Каралова
ОУ "Св. св. Кирил и Методий“ – с. Костиево – Йорданка Червенкова
Професионална гимназия по лозарство и винарство "Христо Ботев“ – Перущица – Рени Косева
ОУ "Св. св. Кирил и Методий“ – с. Кадиево – Ралица Семерджиева
ОУ “ Христо Ботев “ – с. Поповица – Силвия Тонева
ОУ "Георги С. Раковски“ – с. Болярци – Даниела Панчева
СУ "Отец Паисий“ – Куклен – Пенка Кръстева
Няма класирани кандидати за ОУ "Петър Бонев“ в Перущица, НУ "Неделя Петкова“ в Сопот, СУ "Иван Вазов“ в Сопот, ОУ "Отец Паисий“ в с. Песнопой, ОУ "Отец Паисий“ в с. Стряма, ОУ "Св.св. Кирил и Методий“ в с. Устина.
