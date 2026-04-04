Районната избирателна комисия в Пловдив отказа да предостави на полицията лични данни на членове на СИК на територията на 16-ти избирателен район. Решението е взето единодушно от всички членове на РИК, но може да се обжалва пред ЦИК, предава Plovdiv24.bg.

Искането от началника на IV районно управление на полицията е постъпило на електронната поща на РИК-16 на 1 април. С него се изискват три имена и ЕГН на всички членове на СИК в район "Централен".

"Отправеното искане поражда съществени съмнения относно неговата съвместимост с основните принципи на защитата на личните данни, закрепени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО - Общ регламент относно защитата на данните" - аргументират отказа си от РИК-16. Изтъкват също, че липсва ясно формулирана цел, конкретно правно основание и необходимата пропорционалност. Посочва се още, че данните на всички членове на СИК, назначени на територията на 16-ти избирателен район в допустимия от закона обем са публично достъпни в Приложение № 1 към Решение № 53-НС/24.03.2026 г. на РИК-16 Пловдив.

Второ искане за предоставяне на списъци на лица, заявили гласуване с подвижна избирателна кутия и граждани, подали заявления за гласуване по настоящ адрес, е подадено от "Икономическа полиция" към ОДМВР - Пловдив и касае шестте административни района на града. РИК-16 счита за целесъобразно въпросът да бъде отнесен за становище до Централна избирателна комисия, чиито правомощия включват осигуряване на еднаква и последователна практика в работата на изборната администрация. Становището на районната комисия е, че при липса на конкретно, ясно и надлежно обосновано основание, което да оправдава подобно искане, данните не следва да бъдат предоставяни. По този казус се очаква произнасяне на ЦИК.

Припомняме, че директорът на Областната дирекция на МВР старши комисар Васил Костадинов обоснова искането на данните с аргумент да не се допускат изборни манипулации, както на предходните парламентарни избори. Директорът подчерта, че по смисъла на закона, членовете на СИК са длъжностни лица и неправомерни деяния от тях се наказват по-тежко от закона.