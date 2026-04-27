Пазарът на имоти в България се стабилизира — но разликите между регионите остават огромни. Докато в Сливен и Видин може да се купи жилище за €42 000, в София в центъра ще ви трябват над €400 000

Това показват съвкупност от данни, взети от Zimoti.com, Foros и НСИ след справка на Plovdiv24.bg.

Пазарът на жилищни имоти в България навлиза в 2026 година с нова динамика: цените се задържат, броят на сделките остава висок, а периодът от обява до подписан договор се е свил до между 29 и 38 дни — сигнал, че търсенето продължава да изпреварва предлагането в ключовите градове.

Националната средна цена достига €1 350 на квадратен метър, което за стандартно жилище от 100 кв.м означава около €135 000. Но тази цифра крие огромна поляризация - от достъпни провинциални градове до столични и крайморски горещи точки, където стойностите са три до пет пъти по-високи.

"Пазарът се стабилизира - цените се запазват."

Зад тази формулировка стои реалност, в която лихвите, ограниченото предлагане и продължаващата урбанизация превръщат имотите в трите най-скъпи града в почти недостижими за средния купувач.

Ето и класация на най-скъпите градове

1. Варна (морски имоти) +5.2%>€280 000

Черноморската столица изненадва - морските имоти в Морската градина и централните квартали вече надминават средните цени в София. Ограниченото предложение на първа линия, растящият туристически и инвестиционен интерес и близостта до морето правят Варна уникален пазар. Перспективата за еврозона допълнително подгрява апетита на чуждестранните купувачи.

2. София (Лозенец / Иван Вазов) +5.3%>€400 000

В престижните столични квартали средната цена отдавна е преминала €400 000 за апартамент. Столицата движи пазара с концентрацията на корпоративни офиси, международни компании и най-високите заплати в страната. Инфраструктурата, образованието и здравеопазването правят централна София магнит за платежоспособни купувачи.

3. Бургас / Свети Влас>€230 000

Вторият черноморски полюс - Бургас и ваканционните комплекси около него — привлича масово купувачи от Русия, Великобритания и Германия. Свети Влас и Сарафово се утвърдиха като луксозни дестинации с целогодишно обитаване. Новото строителство поддържа търсенето, а морският климат стимулира пенсионерски имиграционен поток.

4. Пловдив - €157 000

Вторият по население град в България расте стабилно. Статутът на Европейска столица на културата, привличането на производствени и технологични инвестиции и развитата инфраструктура го поставят като предпочитана алтернатива на столицата - при почти двойно по-ниски цени.

5. Русе - €149 000

"Малката Виена" на Дунава затваря топ пет с цени, стабилизирани около €149 000. Граничното положение с Румъния, европейските инвестиции в инфраструктурата и нарастващото значение на логистиката го превръщат в интересна дългосрочна дестинация.

Изненади

Изненадата на тримесечието е Стара Загора, която отчита най-бърз ценови ръст в страната — +7.2% на годишна база. Индустриалните инвестиции, близостта до енергийния сектор и относително ниската начална база превръщат града в атрактивна цел за инвеститори, търсещи ефект на наваксване.

Достъпност

На другия полюс - най-достъпните региони остават Видин, Монтана и Силистра, където жилище от 100 кв.м може да струва между €42 000 и €46 000. Именно тази огромна пропаст - близо 10 пъти между Видин и столичните квартали — е може би най-красноречивата характеристика на българския имотен пазар днес.