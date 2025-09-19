ЗАРЕЖДАНЕ...
|110 години ОУ "Васил Левски" - история, традиции и бъдеще
Празникът беше ознаменуван с тържествен концерт в Дом на културата "Борис Христов“, който събра ученици, учители, родители и официални гости. Музикалната програма започна с впечатляващ поздрав – песнопения от ученици и духовници от Семинарията, които отправиха молитва и пожелание за здраве и успехи към целия екип на училището с "Многая лета“.
В концертната програма видяхме талантливи ученици, представили етюди за живота и делото на Васил Левски. Вокалната група на училището с ръководител Янислав Иванов огласи залата със своите изпълнения, а бурни аплодисменти получиха всички участници. Публиката се наслади още на фолклорни и балетни танци.
Кметът на район "Източен“ Емил Русинов поднесе поздравителен адрес в знак на признателност за високите постижения на целия екип на училището.
"110 години са не само повод за празник, но и за равносметка. Най-голямата ни гордост са успехите на нашите ученици – вчера, днес и утре“, сподели Гергана Петрова директор на училището.
С духа на Левски училището продължава да върви напред, оставайки верен храм на знанието и възпитанието.
