110 години ОУ "Васил Левски" - история, традиции и бъдеще
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:15Коментари (0)136
Основно училище “Васил Левски" отбеляза днес своята 110-годишнина – юбилей, изпълнен с гордост и признателност. От създаването си в началото на ХХ век до днес училището е символ на знание, духовност и родолюбие.

Празникът беше ознаменуван с тържествен концерт в Дом на културата "Борис Христов“, който събра ученици, учители, родители и официални гости. Музикалната програма започна с впечатляващ поздрав – песнопения от ученици и духовници от Семинарията, които отправиха молитва и пожелание за здраве и успехи към целия екип на училището с "Многая лета“.

В концертната програма видяхме талантливи ученици, представили етюди за живота и делото на Васил Левски. Вокалната група на училището с ръководител Янислав Иванов огласи залата със своите изпълнения, а бурни аплодисменти получиха всички участници. Публиката се наслади още на фолклорни и балетни танци.

Кметът на район "Източен“ Емил Русинов поднесе поздравителен адрес в знак на признателност за високите постижения на целия екип на училището.

"110 години са не само повод за празник, но и за равносметка. Най-голямата ни гордост са успехите на нашите ученици – вчера, днес и утре“, сподели Гергана Петрова директор на училището.

С духа на Левски училището продължава да върви напред, оставайки верен храм на знанието и възпитанието.







