|100 хиляди лева за почистване на Националната търговска гимназия в Пловдив
Средствата от 99 999 лева без ДДС ще бъдат осигурени от бюджета на училището. Сумата включва всички преки и косвени разходи – труд, техника, препарати, транспорт и застраховки.
Обект на почистване са двата корпуса на училищната сграда - високо (триетажно) и ниско (едноетажно). В тях са включитени класни стаи, кабинети, физкултурен салон, актова зала, коридори, санитарни помещения и библиотека. В обхвата на поръчката влиза и поддръжката на вътрешния двор и спортното игрище.
Почистването ще бъде разделено в три основни направления:
Ежедневно почистване - измиване на подови настилки, чинове и столове, почистване на санитарни помещения, мебели, врати и коридори, както и изхвърляне на отпадъци. Всекидневното почистване се извършва всеки работен ден, в дните от понеделник до петък.
Основно почистване, което включва поддръжка на лицевия двор и игрището поне 10 пъти в срока на договора, както и пране и почистване на мебелировката.
Отделно на това има сегмент за измиване на прозорци, които са около 1200 кв. м. Стъклопакетите ще се измиват минимум веднъж в рамките на договора.Основното почистване ще се извършва в неучебни дни и/или в период на ученическа ваканция.
Очаква се фирмата-изпълнител да бъде избрана през есента, а договорът да гарантира постоянна хигиена в една от най-старите и престижни пловдивски гимназии.
