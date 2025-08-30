ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
100 хиляди лева за почистване на Националната търговска гимназия в Пловдив
Автор: Ивет Калчишкова 08:54Коментари (0)350
©
Националната търговска гимназия в Пловдив обяви обществена поръчка за близо 100 000 лева за комплексно почистване на сградата, двора и спортното игрище, информира Plovdiv24.bg.

Средствата от 99 999 лева без ДДС ще бъдат осигурени от бюджета на училището. Сумата включва всички преки и косвени разходи – труд, техника, препарати, транспорт и застраховки.

Обект на почистване са двата корпуса на училищната сграда - високо (триетажно) и ниско (едноетажно). В тях са включитени класни стаи, кабинети, физкултурен салон, актова зала, коридори, санитарни помещения и библиотека. В обхвата на поръчката влиза и поддръжката на вътрешния двор и спортното игрище.

Почистването ще бъде разделено в три основни направления:

Ежедневно почистване - измиване на подови настилки, чинове и столове, почистване на санитарни помещения, мебели, врати и коридори, както и изхвърляне на отпадъци. Всекидневното почистване се извършва всеки работен ден, в дните от понеделник до петък.

Основно почистване, което включва поддръжка на лицевия двор и игрището поне 10 пъти в срока на договора, както и пране и почистване на мебелировката. 

Отделно на това има сегмент за измиване на прозорци, които са около 1200 кв. м. Стъклопакетите ще се измиват минимум веднъж в рамките на договора.Основното почистване ще се извършва в неучебни дни и/или в период на ученическа ваканция.

Очаква се фирмата-изпълнител да бъде избрана през есента, а договорът да гарантира постоянна хигиена в една от най-старите и престижни пловдивски гимназии.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивчанка: Поискаха ни да платим 45 лева паркинг за 30 минути ...
17:34 / 29.08.2025
Адвокат: Дано тези хора не са представителна извадка на обществот...
17:18 / 29.08.2025
Дете се разхлади във фонтана пред община Пловдив
15:12 / 29.08.2025
Пловдивчанин ограби летовничка
14:22 / 29.08.2025
Oт скролване до дигитални умения – 5 стъпки към нови професионалн...
14:21 / 29.08.2025
Дани Каназирева поряза затворник
15:15 / 29.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Турист: Миналата година в същото заведение за същите неща платихме 130 лева, а тази 250
Турист: Миналата година в същото заведение за същите неща платихме 130 лева, а тази 250
12:10 / 28.08.2025
България е втора в Европа в срамна статистика
България е втора в Европа в срамна статистика
18:53 / 28.08.2025
Експерт: Украински туристи и полски групи държат сезона жив по Българското Черноморие
Експерт: Украински туристи и полски групи държат сезона жив по Българското Черноморие
09:54 / 28.08.2025
Бизнесмен: Много от шофьорите на електромобили споделят, че не биха се върнали към стандартни двигатели
Бизнесмен: Много от шофьорите на електромобили споделят, че не биха се върнали към стандартни двигатели
16:52 / 28.08.2025
Запорираха банковите сметки на наш голям шампион
Запорираха банковите сметки на наш голям шампион
12:32 / 28.08.2025
Много дъжд утре, ето къде
Много дъжд утре, ето къде
17:27 / 29.08.2025
Синоптик: Времето се разваля след 9 септември
Синоптик: Времето се разваля след 9 септември
10:14 / 28.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Бюджет 2026
Катастрофи в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: