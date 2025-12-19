ИЗПРАТИ НОВИНА
10 000 лева получи най-добрият млад предприемач в Пловдив
16:55
Община Пловдив отличи най-добрите си млади предприемачи

Общо 28 бяха проектите, подадени в XVII Конкурс "Най-добър млад предприемач на град Пловдив“, който се организира от отдел "Спорт и младежки дейности“ към Община Пловдив. 

Надпреварата се проведе на два етапа – първи кръг на датите 26,27 и 28 ноември и втори кръг – финал. В журито, освен представители на администрацията, тази година взеха участие утвърдили се пловдивски предприемачи, общественици, журналисти, университетски преподаватели и студенти. На церемонията по награждаване присъстваха зам.-кметовете Николай Бухалов, Хакъ Сакъбов и Пламен Панов, началникът на отдел "Спорт и младежки дейности“ Иван Запрянов, зам.-председателят на ПК "Спорт и младежки дейности“ в ОбС – Пловдив Георги Титюков, изпълнителният директор на "Клъстер Тракия Икономическа зона“ Катя Стайкова, представители на районните администрации и общински структури, представители на пловдивския бизнес, университетски преподаватели,бивши призьори.

Първо място заеха Неда Кънева и Ева Василева с проект “LOCK and SEE PLOVDIV". Услугата на двете пловдивски студентки е замислена като първата в града система за съхранение на багаж на самообслужване, предназначена за туристи, бизнес посетители и граждани. Идеята им предлага решение чрез модули от електронно управлявани шкафчета на Централна гара, в Капана и Стария град. Победата, освен титлата "Най- добър млад предприемач на град Пловдив“ за 2025 година, носи и награда от 10 000 лева.

Второ място и награда от 6000 лева получи Емилия Димитрова с концепция за грижа за животните. Проектът й "ЗОО Бести Кеър“ предвижда създаване на социално предприятие и дигитална платформа за грижа за животните, която да свързва граждани, ветеринарни клиники, неправителствени организации и общински структури и цели едно по-хуманно отношение към животните. Емилия Димитрова планира да регистрира фирмата като социално предприятие, за да осигурява заетост на хора в неравностойно положение като оператори на сигналите, координатори и административни помощници.

Трето място, с награда от 3000 лева, зае Тереза Миланова с бранд “Mila Royal Desserts" за производство и продажба на функционални и балансирани десерти с висока хранителна стойност. Тя популяризира осъзнатото и здравословно хранене като основа за благополучието на обществото, а целта й е да съчетае вкус, качество и грижа за здравето чрез иновативен подход в храненето и да докаже, че сладкото може да бъде здравословно.

Второто трето място беше присъдено на Радомир Димитров и Даниел Чолаков. Двамата си поделят и наградата от 3000 лева. Радомир Димитров се представи с проект AI Solutions. Иновативният стартъп е замислен като помощ в сферата на изкуствения интелект, насочена към българските малки и средни предприятия. Услугите, които Димитров предлага, са внедряване на AI чатботове и персонални асистенти за клиенти и служители на фирмите, автоматизация на бизнес процесите, интелигентни маркетингови системи и други.

Даниел Чолаков пък се представи с единна дигитална платформа за Пловдив –PlovdivOnе. Той сподели, че PlovdivOne e разработен специално за Пловдив и е замислен като дигитален град с единна логика, обща потребителска база и възможност всеки гражданин, фирма, училище, клуб или друга институция да има свой профил и да комуникира с останалите.

Останалите млади предприемачи, стигнали до финала на конкурса, са: Сияна Славилова в екип с Мария Катушева с проект за мобилен коктейл бар; Пея Карова и проект за екологична смарт вендинг машина за кафе; Анита Дангова с проект за правен съветник в областта на използване на изкуствен интелект; д-р Борис Проданов с проект за онлайн посредническа платформа за медицински грижи в дома и медицински център за интегрирани домашни услуги; Елка Петрова с екип Цветелина Цветкова – Врабчева и Димо Генчев с интерактивен модул за учене на език чрез участие и реална комуникация; Иван Балабанов с идея за мобилно приложение за градско паркиране и информация за заетостта на местата в реално време.







