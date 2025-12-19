ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|10 000 лева получи най-добрият млад предприемач в Пловдив
Общо 28 бяха проектите, подадени в XVII Конкурс "Най-добър млад предприемач на град Пловдив“, който се организира от отдел "Спорт и младежки дейности“ към Община Пловдив.
Надпреварата се проведе на два етапа – първи кръг на датите 26,27 и 28 ноември и втори кръг – финал. В журито, освен представители на администрацията, тази година взеха участие утвърдили се пловдивски предприемачи, общественици, журналисти, университетски преподаватели и студенти. На церемонията по награждаване присъстваха зам.-кметовете Николай Бухалов, Хакъ Сакъбов и Пламен Панов, началникът на отдел "Спорт и младежки дейности“ Иван Запрянов, зам.-председателят на ПК "Спорт и младежки дейности“ в ОбС – Пловдив Георги Титюков, изпълнителният директор на "Клъстер Тракия Икономическа зона“ Катя Стайкова, представители на районните администрации и общински структури, представители на пловдивския бизнес, университетски преподаватели,бивши призьори.
Първо място заеха Неда Кънева и Ева Василева с проект “LOCK and SEE PLOVDIV". Услугата на двете пловдивски студентки е замислена като първата в града система за съхранение на багаж на самообслужване, предназначена за туристи, бизнес посетители и граждани. Идеята им предлага решение чрез модули от електронно управлявани шкафчета на Централна гара, в Капана и Стария град. Победата, освен титлата "Най- добър млад предприемач на град Пловдив“ за 2025 година, носи и награда от 10 000 лева.
Второ място и награда от 6000 лева получи Емилия Димитрова с концепция за грижа за животните. Проектът й "ЗОО Бести Кеър“ предвижда създаване на социално предприятие и дигитална платформа за грижа за животните, която да свързва граждани, ветеринарни клиники, неправителствени организации и общински структури и цели едно по-хуманно отношение към животните. Емилия Димитрова планира да регистрира фирмата като социално предприятие, за да осигурява заетост на хора в неравностойно положение като оператори на сигналите, координатори и административни помощници.
Трето място, с награда от 3000 лева, зае Тереза Миланова с бранд “Mila Royal Desserts" за производство и продажба на функционални и балансирани десерти с висока хранителна стойност. Тя популяризира осъзнатото и здравословно хранене като основа за благополучието на обществото, а целта й е да съчетае вкус, качество и грижа за здравето чрез иновативен подход в храненето и да докаже, че сладкото може да бъде здравословно.
Второто трето място беше присъдено на Радомир Димитров и Даниел Чолаков. Двамата си поделят и наградата от 3000 лева. Радомир Димитров се представи с проект AI Solutions. Иновативният стартъп е замислен като помощ в сферата на изкуствения интелект, насочена към българските малки и средни предприятия. Услугите, които Димитров предлага, са внедряване на AI чатботове и персонални асистенти за клиенти и служители на фирмите, автоматизация на бизнес процесите, интелигентни маркетингови системи и други.
Даниел Чолаков пък се представи с единна дигитална платформа за Пловдив –PlovdivOnе. Той сподели, че PlovdivOne e разработен специално за Пловдив и е замислен като дигитален град с единна логика, обща потребителска база и възможност всеки гражданин, фирма, училище, клуб или друга институция да има свой профил и да комуникира с останалите.
Останалите млади предприемачи, стигнали до финала на конкурса, са: Сияна Славилова в екип с Мария Катушева с проект за мобилен коктейл бар; Пея Карова и проект за екологична смарт вендинг машина за кафе; Анита Дангова с проект за правен съветник в областта на използване на изкуствен интелект; д-р Борис Проданов с проект за онлайн посредническа платформа за медицински грижи в дома и медицински център за интегрирани домашни услуги; Елка Петрова с екип Цветелина Цветкова – Врабчева и Димо Генчев с интерактивен модул за учене на език чрез участие и реална комуникация; Иван Балабанов с идея за мобилно приложение за градско паркиране и информация за заетостта на местата в реално време.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Cook&Home / Design&Home откри нов модерен обект в Plovdiv Plaza
16:52 / 19.12.2025
Обществен транспорт до 1.00 часа на 1 януари 2026 г.
15:13 / 19.12.2025
Полицията за просещите по Главната: Просията не се счита за крими...
14:55 / 19.12.2025
Иван Стоянов: Въздухът, който се пренася в Пловдив от другите нас...
17:08 / 19.12.2025
В два поредни дни градският транспорт в Пловдив ще е безплатен
12:18 / 19.12.2025
Прокуратурата изнесе скандална информация за откраднатите милиони...
12:03 / 19.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
17:06 / 17.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS