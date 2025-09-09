ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|1 километър светлина и над 3000 крушки преобразиха Стария град на Пловдив
Става дума за ефектно и неангажиращо осветление, което е монтирано така, че лесно може да бъде демонтирано, но същевременно е изключително ефективно. Благодарение на него дори предизвикателният калдъръм и фасадите на старите къщи оживяват и сякаш започват да пеят – дори петнайсет минути преди полунощ, когато е направена първата снимка, съобщи народният представител от Пловдив Манол Пейков.
Инициативата не е на общината, макар да е реализирана с нейното мълчаливо съгласие. Дело е на Чило Попов и неговия приятел Николай Драгинов, собственик на заведение в района. Единият осигурява материалите, другият – труда. Всичко е по тяхна идея и самоинициатива.
Светлината се извива почти един километър, с около 3 км кабел и над 3 000 енергоспестяващи крушки, обхващайки улиците Петко Р. Славейков, Цанко Лавренов, Кирил Нектариев, както и площад Стефан Савов пред църквата Света Неделя. Камбанарията на църквата също е осветена с датчици за осветеност, така че светлината се включва само на свечеряване.
Любопитен детайл: токът за тази магия се плаща лично от Чило Попов. След две писма до кметството, останали без отговор, той свързва осветлението към собственото си електрическо табло и оттогава над шест месеца продължава да се радва на резултата – тихо, но със сърце.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 4 ч. и 56 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Булевард в центъра на Пловдив ще се превърне в скъпоценно бижу
16:19 / 09.09.2025
Общински съветник закова пирон в кметската администрация втори пъ...
14:12 / 09.09.2025
Седмица на пожарната безопасност в Пловдив: Демонстрации, уроци и...
13:26 / 09.09.2025
"Тангра" отмени концерта си в Пловдив
13:02 / 09.09.2025
Пловдивчанин отнесе солена глоба за псуване на паркинг
12:37 / 09.09.2025
21-годишна шофьорка на BMW прати възрастен мъж в болница
12:16 / 09.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
09:37 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:07 / 07.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
19:27 / 08.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS