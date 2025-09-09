ИЗПРАТИ НОВИНА
1 километър светлина и над 3000 крушки преобразиха Стария град на Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:42
Старият град на Пловдив отново изненадва – но този път не с празнична украса, а с постоянна светлина, която превръща калдъръмените улички в истинска приказка.

Става дума за ефектно и неангажиращо осветление, което е монтирано така, че лесно може да бъде демонтирано, но същевременно е изключително ефективно. Благодарение на него дори предизвикателният калдъръм и фасадите на старите къщи оживяват и сякаш започват да пеят – дори петнайсет минути преди полунощ, когато е направена първата снимка, съобщи народният представител от Пловдив Манол Пейков.

Инициативата не е на общината, макар да е реализирана с нейното мълчаливо съгласие. Дело е на Чило Попов и неговия приятел Николай Драгинов, собственик на заведение в района. Единият осигурява материалите, другият – труда. Всичко е по тяхна идея и самоинициатива.

Светлината се извива почти един километър, с около 3 км кабел и над 3 000 енергоспестяващи крушки, обхващайки улиците Петко Р. Славейков, Цанко Лавренов, Кирил Нектариев, както и площад Стефан Савов пред църквата Света Неделя. Камбанарията на църквата също е осветена с датчици за осветеност, така че светлината се включва само на свечеряване.

Любопитен детайл: токът за тази магия се плаща лично от Чило Попов. След две писма до кметството, останали без отговор, той свързва осветлението към собственото си електрическо табло и оттогава над шест месеца продължава да се радва на резултата – тихо, но със сърце.







Интересно, в този Стар Град една тухла не можеш да сложиш без съгласуване с НИНКН и разрешение от общината, а пък някой си прави осветление на цял километър. Наистина редовното осветление е доста слабо, но пък това ми прилича на увеселителен парк, не на архитектурен резерват. Дано това накара общинарите да подсилят осветлението. Тези лампички обаче трябва да се махнат.
