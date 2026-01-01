ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Звярът и легендата": Тайното значение на шевиците по ризите, с които Зеленски поздрави украинците за Нова година
И двете ризи бързо станаха предмет на дискусии, спорове и дори ненавист. Но ако се вгледаме внимателно в детайлите, смисълът им е много по-дълбок, отколкото изглежда на пръв поглед, пише Informator.
В традиционното новогодишно обръщение Зеленски се появи в блуза "Легенда" от тъмно синьо лен. Цената на блузата е 6 900 гривни (138,84 евро). Орнаментът й е геометричен, изграден върху един от най-древните кодове на украинската бродерия. Централният елемент са ромбове или четириъгълници. В народната традиция това е символ на земята, плодородието, основата на живота, благоденствието и дълголетието. До тях са разположени триъгълници, които от древни времена се считат за мъжки знак, символ на огъня, силата и духа.
Тъмносиният цвят също не е случаен. Той се асоциира със спокойствие, хармония, вода и небе. Исторически именно този нюанс често се използвал в мъжките и детските ризи като своеобразен защитен талисман - от болести и заплахи.
Въпреки това, в интернет се разрази спор относно цвета на ризата: някои я виждаха почти черна, други - синя. Отговорът тук е прост и технически: бродираната риза е тъмно синя, а промяната на нюанса във видеото се дължи на осветлението по време на заснемането и филтрите, използвани в постпродукцията.
Бродирана риза "Звір"
Във второто новогодишно поздравление, публикувано на официалния сайт, президентът се появи заедно с първата дама. Тук той носи ленена риза с копчета и бродерия "Звір" на стойност 5600 гривни (112,68 евро).
Ризата на Олена Зеленска на новогодишната снимка е от украинската марка Gunia Project. Това е модел "Зоряна“ на стойност 8 200 гривни (165 евро). Бялата риза с бродерия в бяло върху бяло препраща към древните полтавски традиции. Остърата яка, пищните ръкави и ръчна бродерия с мъниста са създадени по мотиви от стенописи от приднепровския край. Това не е случаен избор: Олена Зеленска е родом именно от този регион - тя е родена в Криворож.
Бродерията "Звір“ предизвика вълна от критики. В частност, черниговският блогър Анатолий Яровед пише: "Това е ужас, покрит с московски мотиви на тема бродерия“.
"Това е сигнал, че за този, който е облечен така, Украйна е цирк, арена, манеж, театър, нещо без стойност. И този сигнал трябваше да бъде видян от всички, които са се интересували и се интересуват от това“, заявява той.
Но тук той греши, пише украинската медия. Колекцията "Звір“ на украинската марка Etnodim е създадена на базата на автентични фрагменти от бродерии от XVIII–XX век, които се съхраняват във фонда на Музея на Иван Гончар. Орнаментите съдържат стилизирани изображения на диви животни - като отглас от древните представи за света, където човекът е живял в тясна връзка с природата.
"В традиционната украинска бродерия животните не са просто декорация, а символи на сила, защита, издръжливост и взаимодействие с околния свят. Това е украинска традиция, установена много преди съвременните политически контексти", допълва украинската медия.
