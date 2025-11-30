ЗАРЕЖДАНЕ...
|Земетресение в Турция
Трусът е регистриран на 49 км югозападно от Кютахия, Турция, на 29 км североизточно от Гедиз, Турция, на дълбочина 10 км. Трусът е регистриран в 11:36 часа местно време (10:36 часа българско време).
