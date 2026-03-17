Земетресение стресна съседи
По данни на Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН, на 17 март 2026 г., в 12:37 часа бе регистрирано земетресение с магнитуд 4.1 в района на град Янина.
Епицентърът е на 290 км от град Петрич, на 340 км от град Благоевград и на 420 км от град София.
Заради сравнително малката дълбочина земетресението е било усетено силно и е предизвикало безпокойство сред местните жители, но няма информация за пострадали хора и щети.
Властите остават бдителни, защото според експертите не са изключени вторични трусове в следващите часове.
Още от Други
Al Jazeera: Едно от най-големите нефтени находища в Ирак е атакув...
22:22 / 16.03.2026
Кораб на бреговата охрана на ЕС потъна край гръцки остров, ранен ...
20:40 / 16.03.2026
Изпълнителният директор на OMV: Няма друго решение, освен да кара...
13:05 / 16.03.2026
Курсът на еврото скочи
11:46 / 16.03.2026
