За земетресение с магнитуд 4.1 в района на град Янина, Гърция съобщиха от БАН.По данни на Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН, на 17 март 2026 г., в 12:37 часа бе регистрирано земетресение с магнитуд 4.1 в района на град Янина.Епицентърът е на 290 км от град Петрич, на 340 км от град Благоевград и на 420 км от град София.Заради сравнително малката дълбочина земетресението е било усетено силно и е предизвикало безпокойство сред местните жители, но няма информация за пострадали хора и щети.Властите остават бдителни, защото според експертите не са изключени вторични трусове в следващите часове.