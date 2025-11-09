Земетресение с магнитуд от 6,8 разтърси Япония

© Земетресение с магнитуд от 6,8 по скалата на Рихтер е регистрирано днес край източния бряг на най-големия остров в Япония – Хоншу. Това показва справка на официалната интернет страница на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).



Трусът е регистриран на 187 км източно от Мориока, Япония, 119 км източно от Мияко, Япония. Дълбочината му е била на 5 км.