Земетресение с магнитуд 5,8 удари остров в Япония

© Земетресение с магнитуд 5,8 по скалата на Рихтер бе регистрирано около японския остров Хокайдо, съобщи Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).



Засечено е около 01:40 часа местно време. Към този момент няма съобщения за ранени или материални щети.