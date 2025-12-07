Земетресение от 5,4 по Рихтер разтърси Вануату

© Земетресение с магнитуд от 5,5 по скалата на Рихтер е регистрирано край островната държава Вануату. Това показва справка на официалната интернет страница на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).



Епицентърът на труса е бил на 370 км северозападно от Порт-Вила, Вануату, на 56 км западно от Порт-Олри, Вануату. Дълбочината му е била на 10 км.



Засега няма данни за щети или пострадали.