Земетресение от 4,6 по Рихтер разтърси Западна Турция
Автор: Росица Чинова 09:24Коментари (0)182
© EMSC
Земетресение с магнитуд 4,6 по скалата на Рихтер е регистрирано в Западна Турция днес. Това показва справка на "Фокус" на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил на 67 км югоизточно от Балъкесир, на 22 км северно от Гьордес и е било с дълбочина 10 км. 

Трусът е бил регистриран в 9:41 часа местно време (8:41 българско време). Няма данни за пострадали и щети.


