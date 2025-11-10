Земетресение от 4,6 по Рихтер разтърси Западна Турция

© EMSC Земетресение с магнитуд 4,6 по скалата на Рихтер е регистрирано в Западна Турция днес. Това показва справка на "Фокус" на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).



Епицентърът на земетресението е бил на 67 км югоизточно от Балъкесир, на 22 км северно от Гьордес и е било с дълбочина 10 км.



Трусът е бил регистриран в 9:41 часа местно време (8:41 българско време). Няма данни за пострадали и щети.