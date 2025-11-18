Земетресение от 3,4 по Рихтер в Румъния

© EMSC Земетресение с магнитуд 3,4 по скалата на Рихтер е регистрирано в Румъния днес. Това показва справка на "Фокус" на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).



Епицентърът на земетресението е бил на 61 км северозападно от Бузъу, на 9 км югозападно от Нереджу, и е било на дълбочина 140 км. Трусът е станал в 12:12 часа местно време, което съвпада с българското.



Няма данни за пострадали или щети.