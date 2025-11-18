ЗАРЕЖДАНЕ...
|Земетресение от 3,4 по Рихтер в Румъния
Епицентърът на земетресението е бил на 61 км северозападно от Бузъу, на 9 км югозападно от Нереджу, и е било на дълбочина 140 км. Трусът е станал в 12:12 часа местно време, което съвпада с българското.
Няма данни за пострадали или щети.
|общо новини по темата: 812
|предишна страница [ 1/136 ] следващата страница
